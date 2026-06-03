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Mano Menezes. (Foto: Getty Images)
Mano Menezes. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La ausencia de Renato Tapia continúa generando debate en torno a la Selección peruana. Mientras la ‘blanquirroja’ trabaja en Miami con miras a los amistosos ante Haití y España, el técnico Mano Menezes volvió a referirse a la no convocatoria del mediocampista y descartó cualquier interferencia externa en sus decisiones.

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