La ausencia de Renato Tapia continúa generando debate en torno a la Selección peruana. Mientras la ‘blanquirroja’ trabaja en Miami con miras a los amistosos ante Haití y España, el técnico Mano Menezes volvió a referirse a la no convocatoria del mediocampista y descartó cualquier interferencia externa en sus decisiones.

El entrenador brasileño aseguró que las convocatorias responden exclusivamente a criterios deportivos y a la necesidad de ampliar su universo de opciones antes del inicio de las competencias oficiales.

PUEDES VER: La selección peruana tuvo su primer entrenamiento en Miami bajo el mando de Mano Menezes

Mano Menezes: “Nadie me ha prohibido convocar algún jugador”

El técnico fue consultado nuevamente sobre Tapia, quien no integra las convocatorias desde hace varios meses y cuyo caso sigue generando cuestionamientos entre hinchas y analistas.

“A mí nadie me hace la lista de convocatorias. A mí nadie me ha combinado o me ha prohibido convocar algún jugador. Los que están aquí son los jugadores de un universo que quiero ver”, declaró para el periodista César Vivar en el programa de YouTube Al Ángulo.

Además, explicó que su prioridad actual es evaluar nuevas alternativas dentro del plantel. “Yo soy libre de las decisiones que tomo para la convocatoria y este año quiero ver jugadores. Cuando comience la competencia oficial, ya tengo una idea de a quiénes les doy el check azul y quiénes no me sirven para la competencia oficial”, sostuvo.

El técnico brasileño Mano Menezes habla sobre Renato Tapia en la Selección peruana. Foto: Captura de video / Fútbol en América

La ausencia de Renato Tapia sigue alimentando las especulaciones

Renato Tapia no juega con la selección peruana desde septiembre del año pasado, cuando disputó su último encuentro frente a Paraguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Su ausencia también se repitió en los amistosos previos frente a Senegal y Honduras, situación que generó especulaciones relacionadas con sus críticas públicas a la Federación Peruana de Fútbol y a su presidente, Agustín Lozano.

Desde la interna de la Federación, tanto Lozano como Jean Ferrari han negado cualquier tipo de injerencia en las decisiones deportivas.

En una declaración previa, Menezes había dejado abierta la puerta a un eventual regreso del volante. “Las puertas de la selección están abiertas para todos; vale para Tapia y los otros”, afirmó.

El padre de Renato Tapia cuestionó el argumento de la renovación

Luis Tapia, padre del futbolista, también se pronunció sobre la situación y aseguró que su hijo atraviesa un buen momento físico. “Renato está en pleno estado de forma”, indicó, explicando que el mediocampista logró recuperarse de una lesión sufrida en Emiratos Árabes Unidos y terminó la temporada con normalidad.

Asimismo, cuestionó el concepto de renovación generacional utilizado para justificar las nuevas convocatorias. “No creo en el tema de la renovación generacional, porque se está convocando jugadores que van a durar hasta el 2030, porque después de eso tendrán más”, comentó.

Renato Tapia habla sobre radical manera de protestar sobre lo que pasa en la selección (Foto: @renatotapiac)

El entorno del futbolista considera que factores ajenos al rendimiento podrían estar influyendo en la situación. “Es una respuesta que él tendría que dar. Él o Ferrari, porque futbolísticamente no creo que haya discrepancias. El tema de sus declaraciones tal vez pueda haber influido en esto”, manifestó Luis Tapia.

También recordó la controversia por el seguro médico durante la Copa América 2024, episodio que marcó un quiebre entre el jugador y la Federación.

Finalmente, dejó abierta la interrogante sobre el verdadero motivo detrás de la ausencia del volante. “No sé si le habrán puesto la cruz, porque siempre he pensado que en el fútbol siempre tienen que jugar los mejores independientemente la camiseta o la edad”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO