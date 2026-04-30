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Manuel Barreto. (Foto: La Bicolor)
Manuel Barreto. (Foto: La Bicolor)
Por Redacción EC

En una nueva edición de ‘Juego en Corto’, Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores, conversó sobre la actualidad de los clubes peruanos en torneo internacional y los cambios que se implementarán en el torneo peruano para darle mayores oportunidades a los juveniles.

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