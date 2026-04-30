En una nueva edición de ‘Juego en Corto’, Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores, conversó sobre la actualidad de los clubes peruanos en torneo internacional y los cambios que se implementarán en el torneo peruano para darle mayores oportunidades a los juveniles.

El reciente fracaso de la selección Sub 17 en el Sudamericano 2026 fue un baldazo de agua fría para la actual administración, por ello urgen cambios para la mejoría del fútbol nacional.

“Agustín el viernes anunció, no solo que en el 2027 tendremos menos extranjeros si no que habrá un menos obligatoriamente en campo. Tenemos una reunión el martes para definir detalles, en una mesa de trabajo donde conversaremos estos temas”, comentó.

“Estoy convencido de que debe existir obligatoriamente la bolsa de minutos, y que no debe de existir molestias entre los más grandes. Obviamente, el que entre tiene que estar preparado, por eso que estamos lanzando los torneo juveniles, de diversas categorías”, agregó.

“La clave es poder mejorar el trabajo en regiones, y lo que hemos hecho nosotros es crear un instrumento de validación de requisitos, que tiene ciertos criterios que deben seguir, según estamentos FIFA, que tienen que cumplir para formar sus academias”, finalizó.