El entrenador interino de la selección peruana también fue autocrítico por el primer tiempo de sus dirigidos.
Redacción EC

no pasó del empate ante Rusia en el último amistoso por fecha FIFA, jugado el miércoles, y el entrenador interino de la blanquirroja, , compartió su análisis del juego.

Lejos de solo apuntar a lo positivo del encuentro, fue muy autocrítico, pues fue evidente la superioridad del combinado europeo en el inicio de las acciones.

“En el primer tiempo nos faltó precisión. En el segundo tiempo empezamos a jugar nuestro partido, se hizo más fácil, quizás gracias a los cambios. Incluso pudimos habernos puesto en ventaja al final”, comentó el estratega nacional.

“Fue un partido muy difícil y agotador, pero estoy contento con cómo jugamos”, añadió.

En esa línea, Barreto remarcó que el plan desde la zaga central se realizó tal cual lo había planificado.

“No solo estoy satisfecho, sino orgulloso de nuestra defensa. Nuestra idea era defender arriba. Rusia jugaba agresivamente en el centro del campo y teníamos que contrarrestarlo”, apuntó.

El próximo martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

