La selección peruana cerrará este martes, ante Chile, su gira de partidos amistosos en Rusia, bajo la dirección técnica interina de Manuel Barreto.

LEE TAMBIÉN: Probable alineación de Perú vs Chile por partido amistoso en Sochi

Precisamente, este se refirió a la actualidad de la blanquirroja que incluso ha visto debutar a algunos elementos en estos partidos de preparación.

“Necesitamos sumar más jugadores a nuestro universo de convocables. Hoy por hoy no es suficiente para pelear por un cupo al Mundial”, dijo Barreto.

🎙️Manuel Barreto: “Chile inició un proceso de transición dentro de la Eliminatoria y nosotros recién vamos un mes. Necesitamos sumar más jugadores a nuestro universo de convocables. Será un partido duro"#L1Radio



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/fnSB3K5OEn — L1MAX (@L1MAX_) November 18, 2025

Por otro lado, se refirió a lo que será el partido de esta tarde ante ‘La Roja’, combinado nacional que ya nos superó en octubre por 2-1 en Santiago de Chile.

“Creo que va a ser un partido de sudamericanos. Con Rusia fue intenso, pero quizás más limpio. Acá quizás más cortado como en La Florida. Sirve en el sentido que ya te vas conociendo un poco”, indicó el entrenador blanquirrojo.

“Chile inició un proceso de transición dentro de la Eliminatoria y nosotros recién vamos un mes”, finalizó Barreto.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.