El entrenador interino de la selección peruana también se refirió a lo que espera del partido amistoso ante Chile.
La cerrará este martes, ante Chile, su gira de partidos amistosos en Rusia, bajo la dirección técnica interina de .

Precisamente, este se refirió a la actualidad de la blanquirroja que incluso ha visto debutar a algunos elementos en estos partidos de preparación.

“Necesitamos sumar más jugadores a nuestro universo de convocables. Hoy por hoy no es suficiente para pelear por un cupo al Mundial”, dijo Barreto.

Por otro lado, se refirió a lo que será el partido de esta tarde ante ‘La Roja’, combinado nacional que ya nos superó en octubre por 2-1 en Santiago de Chile.

“Creo que va a ser un partido de sudamericanos. Con Rusia fue intenso, pero quizás más limpio. Acá quizás más cortado como en La Florida. Sirve en el sentido que ya te vas conociendo un poco”, indicó el entrenador blanquirrojo.

“Chile inició un proceso de transición dentro de la Eliminatoria y nosotros recién vamos un mes”, finalizó Barreto.

