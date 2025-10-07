La selección peruana está a pocos días de afrontar su primer amistoso de preparación, luego de quedar en el penúltimo lugar de las Eliminatorias al Mundial 2026.
La blanquirroja será dirigida de manera interina por Manuel Barreto, quien decidió no citar a muchos jugadores que son habituales convocados como Renato Tapia.
Sobre el futbolista del Al-Wasl FC de Emiratos Árabes Unidos, el entrenador nacional tuvo una contundente expliación para explicar su ausencia.
“Es un grandísimo jugador y se sabe lo que puede dar y seguramente lo que dará a la selección. Eso ya lo conocemos, pero hay otros jugadores de los que no tenemos esa certeza y en ese camino estamos”, dijo en conferencia de prensa.
DECLARACIONES DE BARRETO
Como se recuerda, el próximo viernes 10 de octubre, Perú visitará en Santiago a Chile, con muchas caras nuevas en el once.
