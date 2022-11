Márquez fue esencial para ese cambio de mentalidad que aquella selección exhibió. Perú dejó de contentarse con poco y desterró de su vocabulario la palabra imposible, que tanto nos había acompañado. Márquez no completó el proceso eliminatorio a Qatar 2022. Pero su trabajo dejó una gran estela. Ayer sorpresivamente, se anunció que Márquez formará parte del comando técnico de Juan Reynoso. Una decisión sabia, en tiempos donde todavía no nos recuperamos de la eliminación ante Australia.

¿Por qué crees que Juan Reynoso ha incorporado al psicólogo argentino Marcelo Márquez a su comando técnico?

1. Ornella Palumbo – Periodista y panelista en TV Perú

Creo que Juan Reynoso lo ha incorporado, apelando a ese primer ciclo exitoso que Márquez tuvo junto a Ricardo Gareca, cuando lograron la clasificación al mundial de Rusia. Márquez trabaja la forma en que la opinión pública impacta al equipo. Creo que después de una eliminación como la de Catar, es vital sacarse la mochila de la decepción y recuperar la confianza.

2. Daniella Fernández – Periodista en Movistar Deportes

Juan Reynoso entiende que la figura de un psicólogo deportivo que esté cerca al grupo, lo conozca, entienda la idiosincracia del futbolista peruano suma al equipo. Y Márquez cuando estuvo en la selección género un cambio positivo en el grupo. Había otra mentalidad y se veía a un grupo fuerte física, mental y psicológicamente.

3. Ángelo Torres - Periodista en la revista Sudor

Reynoso es un técnico inteligente y sabe que los factores que ayudaron a tener éxito en la selección se deben repetir. Volver a contar con Márquez, que conoce muy bien a los jugadores que son la base de esta selección, puede poner los cimientos de este nuevo grupo liderado por Reynoso. Márquez conoce la idiosincracia del futbolista peruano y tuvo una buena conexión con los referentes.

4. Fernanda Huapaya – Periodista en RPP

Porque Marcelo Márquez cuenta con el respaldo de haber hecho un trabajo eficiente y de gran ayuda en un proceso que tuvo como sello la autoconfianza del jugador peruano individual y colectivamente. Juan Reynoso cree que lo físico viene de la mano con lo mental y busca continuar con el buen trabajo logrado.

5. Ricardo Montoya - Periodista en Conversaciones desde la grada

Yo creo que se trata del principio de transferencia que es lo que quiere Reynoso. Algo que hizo algo de determinada manera, en este caso bien en el pasado, puede volver a repetirlo en el futuro. Y esa es la idea. Márquez tuvo una experiencia exitosa y se cree que puede repetir lo mismo. Márquez trabajó en el estilo de afrontamiento y ahora creo que tendrá que trabajar en la frustración y desesperanza. El equipo peruano tuvo un impacto psicológico muy grande tras la derrota por penales con Australia y hay que levantar al grupo, hay que recuperar la autoeficacia y eso es fundamental.

6. Víctor Zaferson – Scout deportivo

La labor de un psicólogo en el deporte es fundamental. Hay miles de testimonios que comprueban ello. Juan Reynoso sabe que tiene que mantener el nivel de jerarquía de su comando técnico y también de un psicólogo como Márquez que trabajó muy bien al lado de Gareca en el tiempo que estuvo en la FPF. Cuando se fue Márquez tomó la posta el peruano Giacomo Scerpella y como coach ontológico estuvo Juan Cominges. Creo que Márquez, con la experiencia anterior y exitosa con Gareca, retomara el trabajo que dejó pendiente cuando se fue. Hoy el deporte de alto nivel no se puede manejar sin especialistas en psicología.

7. Pedro Canelo - Periodista en el diario El Comercio

Juan Reynoso está trabajando muy de la mano con el director de selecciones que es Juan Carlos Oblitas y entiendo que Oblitas se quedó con una muy buena impresión del trabajo que hizo Marcelo Márquez en la primera etapa del proceso de Ricardo Gareca. De hecho, sé que no estuvo de acuerdo con su salida y calculo que esta ha sido una iniciativa del director de selecciones y que Reynoso lo aceptó como un consejo y un aporte. Decidieron que Márquez regrese y se encargue no solo de la selección mayor sino de toda el área de selecciones incluyendo menores, que es lo que estaba comenzando a trabajar antes de su salida.

8. Jampool Cuadros – Reportero en América Televisión

Existía la necesidad de contar con un psicólogo en el comando técnico. Márquez reúne las condiciones por su conocimiento del grupo. Allí está su ventaja.

¿La figura de Márquez será tan determinante para las siguientes Eliminatorias como lo fue para Rusia 2018? ¿Por qué?

1. Ornella Palumbo – Periodista y panelista

Dependerá de la química que pueda lograr con el comando técnico de Juan Reynoso y con los jugadores. Si bien conoce a la mayoría, se irán incorporando nuevos futbolistas con los que empezará a trabajar desde cero. Me parece positivo que se le incorpore desde el principio del nuevo ciclo.

2. Daniella Fernández – Periodista en Movistar Deportes

Personalmente, considero que el trabajo de Marcelo Márquez en el camino a Rusia 2018 fue vital. Muy importante. Considero que fue una de las bajas más sensibles en la selección de cara a las Clasificatorias Qatar 2022. Considero y lo digo a título personal que el grupo no estuvo fuerte psicológicamente de cara al repechaje. La psicología en el deporte, como en la vida, es muy importante. Los futbolistas están expuestos a mucha presión constantemente y a veces nos olvidamos que son seres humanos y la salud mental no es un tema menor. Por eso, creo que el psicólogo deportivo no debe ser un agente externo en un equipo, debe ser parte del mismo. Considero que el regreso de Marcelo Márquez le va a sumar a la selección en este proceso.

3. Ángelo Torres - Periodista en la revista Sudor

El factor mental es determinante en el fútbol en la actualidad. Márquez, junto a Gareca, ayudó a un cambio de mentalidad en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 donde Perú le jugó de igual a igual a selecciones como Brasil, Argentina o Uruguay. Su trabajo antes y después de los partidos ayudará a equilibrar la mente y autoestima de los jugadores. Competir a un gran nivel fue el primer paso, ahora toca consolidar y hacer evolucionar a una selección que va a empezar un natural recambio generacional.

4. Fernanda Huapaya – Periodista en RPP

Cada plantel es diferente y ningún éxito está asegurado, pero Márquez tiene el valor agregado de conocer a la mayoría de jugadores que integran la selección y ha trabajado mucho sobre el perfil del futbolista peruano. Puede resultar de gran ayuda para este nuevo proceso.

5. Ricardo Montoya - Periodista en Conversaciones desde la grada

Espero que sí, que su trabajo sea tan exitoso como el que hizo anteriormente. Pero hay que recordar que el fútbol es una combinación de varios factores y tiene que ver con la calidad técnica de los jugadores, con el grupo de jugadores que hay, con el director técnico. Definitivamente lo psicológico ayuda, es un porcentaje, pero hay que esperar a que esta vez se cumpla el objetivo.

6. Víctor Zaferson – Scout deportivo

Gran parte del grupo ya conoce a Márquez. No recuerdo que Reynoso haya trabajado con él, pero seguro recibió referencias del mismo Gareca y de Juan Carlos Oblitas. Reynoso está sumando nuevos jugadores, por lo que necesitan un profesional como Márquez para ejecutar los planes que tienen en una Eliminatoria muy larga y que seguramente se decidirá en las dos últimas fechas. Mentalmente hay desgaste y Márquez será muy útil. Los psicólogos son necesarios e irremplazables.

7. Pedro Canelo - Periodista en el diario El Comercio

Yo considero que el retorno de Marcelo Márquez es probablemente la mejor decisión que ha tomado Reynoso en estos primeros meses como técnico de la selección peruana. Me parece que hizo un trabajo notable y que encaminó bastante el tema de la mística, la concepción de grupo dentro de la selección en ese primer proceso de Gareca que culminó con la clasificación a Rusia 2018. Marcelo Márquez no era solo un muro de contención emocional para los futbolistas sino también para el comando técnico. Su función era transversal, siempre fue muy respetado y siempre tuvo un contacto muy individual con los futbolistas; con algunos más que otros. El caso de Cueva es emblemático, de cómo se trabajó con él. El aporte de Márquez es que ya estaba trabajando un área de psicología dentro de la selección que también iba a abarcar menores, así que ojalá eso lo pueda retomar para que este trabajo tan importante en el futbolista peruano, como caso particular, se sostenga desde la base. Me parece la mejor decisión y espero que tenga el mismo nivel de influencia que tuvo hace cinco años.

8. Jampool Cuadros – Reportero en América Televisión

Esperemos que sí. El que golpea primero, golpea dos veces. Y de hecho él llegó en un momento donde la selección mentalmente decaía muy rápido. Esa primera piedra sumó para que Perú hoy sea un equipo competitivo.