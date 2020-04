¿Cómo marcó Claudio Pizarro todos sus goles en la Bundesliga?

Con Maturana fue ‘9’, con Uribe también. Autuori lo juntó con Paolo. Chemo lo castigó por el Caso Golf Los Incas. Con Markarián volvió a ser doble ‘9’, confiando en él la misión de retroceder unos metros para asociarse y organizar. Hoy, con Ricardo Gareca de seleccionador, su función es un misterio que no tiene relación con su presente goleador en Alemania. Tiene físico de '9', pero en Perú, los números de un defensa cualquiera. Injusto pero verdad.

Si la posición en la que Claudio se convirtió en goleador extranjero histórico de la Bundesliga en Alemania fue básicamente de punta, ¿por qué la necesidad de sacarlo del área? No se entiende. Pizarro allí es eficaz y transmite otro respeto. En los últimos siete partidos oficiales que jugó entre 2015 y 2016 (8 de Eliminatorias, 1 de Copa), marcó 3 goles. De punta. Fuera de ella, detrás de un centro, complica sus movimientos y se ve lento, obvio, impreciso. No es el Pizarro de Alemania. Como un gigante que camina torpe en una casita de juguete. De enlace no funciona. Es todo actitud, todo trajín, pero perdemos a dos hombres. A Guerrero, que se obliga a salir de la zona última de influencia. Y a Pizarro mismo.

Estos son los números de Claudio Pizarro en Bundesliga. La prueba de que su puesto es de '9'.

