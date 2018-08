Marcos López, el juvenil que fue 'sparring' de la selección en Rusia y hoy está convocado

El jugador de Sporting Cristal Marcos López, de solo 18 años, fue convocado este viernes por el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, incluyéndolo en la primera lista posmundial. Este joven futbolista fue uno de los que viajó a Rusia para entrenar con la Bicolor.

Marcos López es lateral izquierdo, pero también se puede desempeñar de mediocampista por el mismo lado y de extremo.

El 22 de julio, el defensor anotó su primer gol en el equipo rimense. Fue de cabeza y contra Melgar en la fecha 7 del Torneo Apertura (2-0).

"Agradecer a Dios porque el gol que se me dio. Converso con los mayores, ellos me dan confianza, siempre me hablan, me aconsejan que es lo que debo hacer, en especial Jair Céspedes, que juega en mi puesto", dijo tras el partido a Gol Perú.

En aquella oportunidad, López se desempeñó como extremo izquierdo. Su proyección por ese sector lo llevó a marcar el tanto inaugural con un fortísimo golpe con la testa.

López fue uno de los 16 jugadores sub-20 que acompañaron a la selección al Mundial. Él y sus contemporáneos cumplieron la función de 'sparring': entrenar junto con ellos y a la vez, ejercer el papel de ‘rivales’ durante las prácticas encabezadas por Gareca.

LEE TAMBIÉN...