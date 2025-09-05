Marcos López fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de la selección peruana por 3-0 en Montevideo ante Uruguay, por la penúltima fecha de las Eliminatorias.
Al culminar el encuentro, fue uno de los pocos futbolistas que decidió hablar con la prensa deportiva y, además de exigir mejores decisiones a nivel dirigencial, también destacó que existen buenos elementos jóvenes que servirán en el próximo proceso.
“No quiero responsabilizar a nadie, pero ya deben hacerse cargo quienes toman las decisiones. Nosotros, como jugadores, daremos la cara”, dijo el futbolista del FC Copenhague.
“De cara al futuro, hay buenos jugadores y hay que trabajar. Debemos exigirnos y prepararnos más”, añadió.
DECLARACIONES DE LÓPEZ
Finalmente, se refirió al partido de cierre de las Eliminatorias, pactado para el próximo martes en Lima ante la ya clasificada Paraguay.
“Tenemos que sacar el resultado, por más que estemos eliminados, dejar una buena imagen”, apuntó López.
Como se recuerda, además del amistoso en octubre en Concepción ante Chile, ya se había confirmado que Perú disputará dos más en Rusia. El primero ante la selección local y luego también ante ‘La Roja.
12 de noviembre - Rusia vs Perú.
Estadio Gazprom Arena, San Petesburgo.
18 de noviembre - Chile vs Perú.
Estadio Fisht de Sochi.
