Felipe Chávez tuvo pocos minutos en su debut con la selección peruana el último miércoles ante Chile en Santiago, pero sus gestos en el terreno de juego, los mismos que denotaban incomodidad, no pasaron desapercibidos.

Y a eso le sumamos que viajó a Alemania sin dar declaraciones a la prensa deportiva que quería sus reacciones por su estreno con la banquirroja.

Al respecto, Marcos López, elemento joven de la blanquirroja, pero con importante experiencia en el grupo y extranjero, salió en su defensa y compartió su opinión sobre su desempeño.

“Sabemos que Felipe (Chávez) viene de Alemania con muchas ganas de estar en el grupo y ganarse sus minutos. Viene con un roce diferente. Esperemos que nos pueda ayudar desde donde le toque”, indicó el futbolista del FC Copenhague.

“Sabemos la calidad que tiene. Vi las imágenes donde levantaba los brazos; es normal, pues es un jugador que te indica que quiere la pelota y quiere mostrarse. Eso es importante, nos estamos conociendo y hay que tratarnos de encontrarnos en situaciones de ventaja en el campo”, añadió.

En esa línea, se refirió también a sus gestos de incomodidad por no recibir el balóm, pese a mostrarse en varias oportunidades.

“La gente puede hablar, pero en el campo son situaciones de juego donde se toman decisiones en milésimas de segundos. No pasa porque no quiera dar un pase o algo similar, finalizó.

Cabe mencionar que la selección peruana se medirá el noviembre ante Rusia y nuevamente frente a Chile.

