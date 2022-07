Ricardo Gareca se presentó en conferencia de prensa junto a su comando técnico y su abogado este martes tras dejar la selección peruana . Desde un hotel en Miraflores, se habló sobre su salida del cuadro nacional y Mario Cupelli , su representante legal, dio alcances sobre las negociaciones con la FPF en Buenos Aires.

“Hubo una reunión el día 12, en la que concurrió gente asignada por el presidente Lozano, el hijo de Ricardo Gareca, Milton, y yo. ¿Qué pasó? Esto no es una cuestión económica, habían modificaciones contractuales de los contratos anteriores que se venían repitiendo, modificación o quita de algunas cláusulas, entonces esa sumatoria no daban las condiciones para poder continuar con el contrato”, señaló.

Sobre la filtración de la supuesta reducción salarial agregó lo siguiente: “La falta de confidencialidad del 40% se vio evidenciada con anterioridad a esa reunión por cierto sector de la prensa, podría uno, dado mi carácter de abogado, investigar si esa confidencialidad fue violada, pero por propia indicación de todo el comando técnico no lo vamos a hacer. Simplemente no se llegó a un acuerdo por no darse las condiciones contractuales que pretendían modificarse”.

“Previo a la reunión del 12 de julio, cierto sector de la prensa ya había publicado que la propuesta sería de una reducción del 40%... ¿Cómo se filtró eso? No lo sé, pero les aseguro que no fuimos nosotros”, añadió posteriormente sobre el tema.