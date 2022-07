Ricardo Gareca dejará la selección peruana tras no llegar a un acuerdo para renovar. Y en Argentina no pueden creer que la Federación Peruana de Fútbol no hizo lo imposible para retener al ‘Tigre’.

Horas antes de que se conociera la decisión del técnico argentino, uno de los más indignados con la postura de la FPF fue Martín Liberman , quien opinó a su estilo y dejó en duda las intenciones de Agustín Lozano , presidente del máximo organismo del balompié nacional.

“¿Quieren mantener a Gareca y le ofrecen menos de la mitad de lo que venía ganando? ¿Así quieren retenerlo?”, empezó preguntándose el polémico comentarista en un mensaje dirigido a sus seguidores peruanos.

“¡Es un chiste! ¡Deben entender que es una inversión y no un gasto! No entiendo a Lozano. ¿Lo querrá retener en serio o jugará para la afición?”, añadió.

A mis amigos peruanos… quieren mantener a Gareca y le ofrecen menos de la mitad de lo que venía ganando? Así quieren retenerlo? Es un chiste! Deben entender q es una inversión y no un gasto!No entiendo a Lozano. Lo querrá retener en serio o jugará para la afición? Los leo amigos — Martin Liberman (@libermanmartin) July 14, 2022

El Comercio pudo confirmar este viernes que Gareca no firmará un nuevo contrato para dirigir a la ‘Blanquirroja’ en las próximas Eliminatorias, según fuentes de la FPF. El DT que llevó a Perú de regreso a un Mundial tras 36 años de espera no quedó conforme con la propuesta para renovar y dio por cerradas las negociaciones.