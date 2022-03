La Federación Peruana de Fútbol denunció ante la FIFA al brasileño Anderson Daronco, árbitro del Perú vs Uruguay que terminó en polémica por un supuesto gol no convalidado a la selección peruana. Muchos aplaudieron la decisión, pero no es el caso de Martín Liberman, quien fue crítico con la reacción desde Videna.

La denuncia “no sirve para nada”, escribió el periodista argentino a través de su cuenta en Twitter, fiel a su estilo sin filtros, junto a una publicación sobre el anuncio de la FPF.

“Es para la tribuna y quedar bien con la gente. Cuestión juzgada”, agregó Liberman, minimizando por completo el reclamo del máximo ente del fútbol peruano.

No sirve para nada esto. Es para la tribuna y quedar bien con la gente. Cuestión juzgada. https://t.co/CORIj3nB7p — Martin Liberman (@libermanmartin) March 27, 2022

La controversia que provocó la protesta de la FPF se produjo en los últimos minutos de la derrota 1-0 de Perú contra Uruguay.

El arquero uruguayo Sergio Rochet logró contener el balón tras un envío largo de Miguel Trauco, pero retrocedió un metro detrás de la línea de meta y desató el debate porque, según el lado peruano, la pelota en sus manos habría traspasado el límite de la línea de gol e ingresado toda al arco.

La Conmebol reveló el audio y video VAR de la acción, donde determinó que no hubo gol. Sin embargo, esto no dejó conformes a los altos mandos de la Federación.

Con 21 puntos y quinto en la tabla, la selección peruana depende de sí misma y debe vencer el martes a Paraguay para quedarse con el reprechaje ante una selección asiática en junio.

En caso de empate en Lima, la bicolor deberá esperar a que Colombia (20) no le gane a domicilio a Venezuela y Chile (19) no haga lo propio ante Uruguay en Santiago.

