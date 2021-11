Conforme a los criterios de Saber más

El ojo de la tormenta es el hábitat natural de Martín Liberman. Las situaciones caóticas son inherentes a él y su trabajo. Cada vez que manifiesta una crítica, el nombre del periodista aparece negativamente en los medios de comunicación. Inevitablemente, múltiples cuestionamientos acechan en su contra, tan duros como las palabras que pronuncia. Son los gajes de su oficio. Y no lo puede ni quiere impedir.

Recientemente, las miradas que han apuntado a Liberman no son de su país natal, Argentina. Desde Perú, el ‘Colorado’ (como le dicen) ha capturado el foco de atención tras sus últimos comentarios contra Carlos Zambrano y Luis Advíncula, los dos seleccionados nacionales que militan en Boca Juniors.

“Zambrano me parece un jugador mediocre, un jugador flojo , un jugador que nunca pudo ganarse un lugar en la primera de Boca siendo Boca un mal equipo y en una época de crisis, imagínense en una buena época de Boca, entonces lo único que digo es la verdad. Zambrano nunca se destacó, nunca jugó bien, siempre fue suplente”, reprochó fuertemente Liberman en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Con Advíncula, la historia fue muy similar. El ‘Colorado’ habló sin pelos en la lengua, como normalmente lo hace, y no tuvo piedad para referirse al lateral derecho de Boca y la selección peruana.

“¿Gastar 3 millones de dólares en Advíncula? ¿En qué país te entra? Poner millones de dólares por él que te lo dieron gratis de Europa, te los devuelven de Europa porque no los quieren más . Hay que tener la capacidad de preguntarnos por qué nos lo dan. Porque ya está”, expresó en un tono medio irónico.

Carlos Zambrano y Luis Advíncula | Foto: GEC

Sus declaraciones no cayeron nada bien. Era de esperarse un escenario adverso, incluso peleándose con los panelistas del programa. Y es que sus críticas son tan válidas como crueles. Pero Martín Liberman ya está acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones, obviamente a su forma.

Jajajajaa dicen x acá lo que ayer no me dijeron en la cara. Queres un debate abierto de fútbol? Mira la charla q doy el Martes. Sos un desagradecido. Encima q dispenso mi tiempo me “cuestionas” en twitter sin arrobarme? No tenes 1 código maestro. Saludos https://t.co/0lC5rOX0mi — Martin Liberman (@libermanmartin) November 6, 2021

De hecho, en medio de la virtualidad del mundo actual, nos comunicamos con el periodista argentino a través de un mensaje directo de Twitter, quizá la red social donde más se hace notar. La intención era rescatar algunas declaraciones y debatir sobre lo que opinó de Zambrano y Advíncula. Pero él atinó a responder con un escueto “ya dije todo lo que tenía que decir”.

- Siempre polémico -

Martín Liberman es un ser osado. No tiene piedad en sus palabras. Así lo evidenció en cada programa deportivo en los que fue protagonista. La mayor parte de su carrera se escribió en Fox Sports, donde sus opiniones nunca pasaron desapercibidas. La controversia es parte de él. Y eso nunca ha sido novedad.

En Argentina, algunos lo “bancan”. Otros muchos le aborrecen. Lo que sucede es que algunas de sus críticas - si es que no son todas - han sido muy despiadadas. Especialmente los cuestionamientos en contra de Lionel Messi, ídolo de muchos argentinos .

Martín Liberman es uno de los principales detractores de Lionel Messi | Foto: AFP

Los constantes e incesantes reproches al ‘10′ de la selección argentina han motivado a que Liberman sea considerado como un “anti-Messi”. Sus opiniones pueden parecer injustificadas para muchos, pero él nunca se queda callado. Hasta cuando se marchó del Barcelona, los reproches no faltaron.

“Cuando dice: me bajaba el 50% (del salario), (en realidad) le quería cobrar 70 palos por año al Barcelona por cinco años, e iba a jugar solamente dos… La guita (plata) y lo deportivo estuvo antes. No le quiso regalar ni un euro al Barcelona. Quería guita y en buena ley, es de él”, señaló.

El periodista argentino no tiene límites. Ha tenido enfrentamientos, incluso, con la hermana de Lionel. T ampoco se ha quedado en silencio cuando vio necesario cuestionar a la AFA y sus integrantes, a quienes les ha llamado “chupamedias” , principalmente al presidente Claudio ‘Chiqui’ Tapia, por el trato al ‘10′ cada vez que se ponía la camiseta de la selección.

Eso sí. También han habido algunos elogios. De hecho, en la última Copa América que ganó Argentina de la mano de Messi, Liberman no dudó en resaltar el merecimiento del crack de la ‘Albiceleste’ por el título.

“Ante este Messi me rindo, ante el anterior no, porque tenía una asignatura pendiente, no conmigo, no con la Selección, no con la gente, sino con él porque es un crack y él podía hacer lo que hizo en esta Copa; tenía las capacidades”, dijo el periodista.

La idea de “anti-Messi” se refuerza con la gran admiración que Liberman tiene hacia Cristiano Ronaldo. El ‘Colorado’ no se cansa de elogiar al portugués y sus logros, hecho que muchos de sus seguidores le reprochan, porque “no hace lo mismo con Messi”.

Sin embargo, Liberman hace caso omiso a lo que le dicen y se mantiene en el centro de la polémica al responder con desprecio a sus detractores. “¡Amo Argentina y quiero que gane siempre! No debo no tengo que idolatrar a quien ustedes quieran. Tengo mis gustos. Admiro a Cristiano Ronaldo. ¿Cuál sería el problema? ¡Falsos patriotas! ¡Chauvinistas!”, escribió una vez en su cuenta de Twitter.

No me rompan mas x favor! Simpatizo con quien quiero! Amo Argentina y quiero que gane siempre! No debo no tengo q idolatrar a quien uds quieran. Tengo mis gustos. Admiro a @Cristiano cual seria el problema? Falsos patriotas! Chauvinistas! — Martin Liberman (@libermanmartin) September 9, 2021

Hace muy poco, Liberman también encendió las redes sociales al tener un cruce con nada menos que Ibai Llanos, un famoso streamer español, que cuenta con millones de seguidores en Twitch y Youtube, y que en los últimos meses se ha vuelto cercano a Lionel Messi.

“Basta de este pibe porque tiene muchos seguidores. Además este Ibai es un mentiroso. Ha hablado de mí y miente el muchacho… No sé si puede debatir conmigo. No sé qué capacidad tiene, ni cuántos libros leyó. No sé si intelectualmente esté a mi altura”, expresó.

- La vez que se retractó con Gareca -

Así como los casos mencionados, hay muchos más en los que el exconductor de Fox Sports se vio envuelto en polémicas con diversos personajes del fútbol. Con Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, no fue la excepción.

Peru's coach Argentine Ricardo Gareca gestures during the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 against Chile, at the National Stadium in Lima on October 7, 2021. (Photo by Daniel APUY / POOL / AFP)

Es muy difícil que Martín Liberman se retracte de sus críticas. Pero con el ‘Tigre’ lo hizo. Luego de que el entrenador argentino consiguiera regresar al Perú a un Mundial luego de 36 largos años, su continuidad en la ‘Blanquirroja’ se puso en duda.

Para Liberman, Gareca ya no tenía nada más que hacer con la selección peruana. Sin embargo, el experimentado estratega renovó su acuerdo con la FPF y sus éxitos continuaron. Por ello, el ‘Colorado’ hizo mea culpa.

“Tengo que reconocer y hacer un mea culpa que tras el Mundial de Rusia, pensé que Gareca ya no tenía que hacer nada más en Perú... El propio ‘Flaco’ me demuestra que estaba equivocado, porque llegó a dos semifinales de Copa América seguidas”, reconoció en su canal oficial de Youtube.

