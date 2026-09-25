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Resumen

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Griezmann, su vínculo con el Perú y el secreto que reveló con Farfán. (Foto: Captura de pantalla)
Griezmann, su vínculo con el Perú y el secreto que reveló con Farfán. (Foto: Captura de pantalla)
Por Marco Quilca León

Antoine Griezmann ya tiene un vínculo con el Perú. Desde hace unos meses comparte vestuario con Wilder Cartagena en el Orlando City de la MLS, pero la relación del delantero francés con nuestro país va un poco más atrás. Así lo contó en una pequeña entrevista con la periodista Vanessa Almenara, quien aprovechó la presencia del campeón del mundo en Orlando para conversar con él y entregarle un regalo muy especial: la camiseta de la selección peruana.

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