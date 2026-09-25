Antoine Griezmann ya tiene un vínculo con el Perú. Desde hace unos meses comparte vestuario con Wilder Cartagena en el Orlando City de la MLS, pero la relación del delantero francés con nuestro país va un poco más atrás. Así lo contó en una pequeña entrevista con la periodista Vanessa Almenara, quien aprovechó la presencia del campeón del mundo en Orlando para conversar con él y entregarle un regalo muy especial: la camiseta de la selección peruana.

“¡Muchas gracias! ¡Muy bonita! Ahora espero la de Will (Wilder Cartagena)”, respondió Griezmann, entre sonrisas, luego de recibir la camiseta de la ‘Bicolor’. El francés no tardó en mencionar a su compañero de equipo, a quien describió como una “gran persona”. El vínculo con Cartagena, además, ya había quedado expuesto públicamente en las últimas semanas, cuando ambos fueron vistos juntos antes de un partido del Orlando City.

Pero la conversación tuvo una segunda conexión todavía más curiosa con el fútbol peruano. Al ser consultado por Almenara si conocía a algún futbolista nacional, Griezmann no dudó en responder: “A Jefferson Farfán. Lo tenía en mi equipo en la Play”. Una confesión breve, pero suficiente para revelar que la ‘Foquita’ también formó parte, aunque fuera de manera virtual, de los equipos que el delantero francés armaba frente a una consola.

La charla continuó por uno de los platos más representativos del Perú. ¿Le gustaría probar el ceviche? Griezmann sorprendió al contar que ya lo había probado en varias oportunidades. Sin embargo, aclaró que todavía tiene una cuenta pendiente: conocerlo en su lugar de origen. “He probado varias veces el ceviche, pero me gustaría ir a Perú y probar el real”, señaló.

Y no se quedó solamente en la comida. El delantero de Orlando City también expresó su interés por conocer el país más allá de los destinos turísticos habituales. “No sé mucho de ciudades, pero quisiera visitar lo más profundo del país para conocer realmente la cultura”, agregó.

Griezmann, campeón del mundo con Francia en 2018, acaba de iniciar una nueva etapa en Estados Unidos y comparte equipo con Cartagena. Su llegada a Orlando permitió que el fútbol peruano vuelva a cruzarse con una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial. Primero fue a través de un compañero de vestuario. Ahora, con una camiseta de la ‘Bicolor’ en sus manos, el francés dejó claro que Perú también aparece en sus recuerdos futboleros y en uno de sus próximos destinos soñados.

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