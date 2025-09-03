Mega en vivo: es el canal encargado de transmitir en directo el partido de Chile vs. Brasil por la jornada 17 de Eliminatorias Sudamericanas desde Río de Janeiro. ¿Dónde ver Mega GRATIS? Para que puedas ver Mega EN DIRECTO tienes la opción de hacerlo por televisión abierta, cable y streaming. Por TV abierta tendrás que sintonizar los canales 9.1 o 9.31. Por televisión pago podrás sintonizar Mega 2 a través de cableoperadores como GTD, Zapping, DirecTV, VTR, Claro, Tuves y Mundo TV. Asimismo, tienes la opción streaming por Mega GO.
