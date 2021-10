Conforme a los criterios de Saber más

Christian Cueva tiene en sus pies un museo de la memoria. Es el talento que, anoche en el estadio Nacional, nos hizo recordar que hace cuatro años fuimos muy felices.

Para este triunfo 2-0 ante Chile, el ‘8′ de la selección se despojó del traje de la polémica, se olvidó de cada cuestionamiento y regresó a la estación de la esperanza. Concentrado, inspirado y eficaz. Pegado a la banda izquierda, como en el repechaje ante Nueva Zelanda, ‘Aladino’ nos cumplió otra vez todos los deseos.

Es importante recuperar la memoria y Ricardo Gareca nos está ayudando a recuperar el álbum con los grandes momentos que vivimos con la bicolor. Otra vez nos quedamos afónicos como hace cuatro años, otra vez miramos ilusionados la tabla de posiciones de estas Eliminatorias mundialsitas. Otra vez Cueva, otra vez ‘Orejas’ Flores, otra vez Christian Ramos. Otra vez Farfán y Paolo. El ‘Tigre’ juntó a todos de nuevo para sanar de la amnesia deportiva .

No había margen de error. No había mañana. Por eso, los gritos de los dos goles de anoche fueron sísmicos, como en esos partidos que nos fueron acercando a Rusia 2018. En el momento más extremo de estas Eliminatorias, Perú saltó esa valla repetida llamada Chile. Ese rival clásico con el que siempre tenemos que definir cupos mundialistas o instancias finales de Copa América. Ya no estamos en los cuidados intensivos de esta competencia. Perú está a tres puntos de la zona de clasificación para la zona de repechaje mundialista. Perú respira y podría ser dado de alto con un resultado positivo ante Bolivia, este domingo.

Perú le ganó a Chile y sumó 3 puntos importantes en la tabla. Foto: FPF.

Clásico, pero no pacífico

¿Cuánto ha cambiado Perú para volver a ser el equipo que suma en torneos importantes? Ya los síntomas de mejoría se asomaron con la victoria en Quito, se consolidaron en la Copa América y ahora se confirman con estos once puntos en la tabla de Eliminatorias. Once como los que Gareca envió a la batalla más definitiva de su segundo proceso con Perú. Once que, con orden y con concentración, le avisaron a sus rivales sudamericanos que volvemos a tener un juego colectivo peligroso . En el Perú las estrellas no fueron solitarias.

Es cierto que en este proceso de escalar posiciones y recuperar la confianza, hubo algunos pasos atrás con la caída ente Brasil. Regresaron las críticas, las dudas y, ese contexto adverso, Gareca no quiso enredarse en malas decisiones y demostró que existe autocrítica en la selección. Volvieron Zambrano y Aquino (de notable partido en la noche del jueves). Volvió Ramos atrás. Se recalculó el camino y ahora la ruta que dirige a Qatar se ha despejado un poco (solo un poco y nada más por ahora).

Al inicio del partido, Perú perdía balones con mucha rapidez. La selección chilena aplicó una presión correcta, que dejó de asfixiar en el segundo tiempo. La blanquirroja recuperó la posesión y tuvo más movilidad con el ingreso de Jefferson Farfán .

Cuando la bicolor tenía la pelota, era Cueva quien ofrecía más garantías. El hombre del Al-Fateh asumió el liderazgo arriba, debido a que Paolo aún no está al cien por ciento, y buscó el gol con insistencia. Cueva no se distrajo con el iracundo Mauricio Isla y se mantuvo atento en busca de ese gol, que llegó después de un rebote. El 1-0 a los 35 minutos tenía que ser de él.

El cierre del marcador llegó a través de Sergio Peña, a los 64′. El joven que se quedó a última fuera del Mundial, ahora es un titular decisivo en el esquema de Gareca. Su persistencgia fue clave para que pueda cerrar la victoria, con un remate casi barriéndose. Simbólico que el triunfo se selle así. Con ganas y con compromiso máximo. Todo eso ha vuelto en Perú (en la hora más urgente).

Ahora toca que los futbolistas recuperen el físico y que los demás recuperemos nuestras voces. Que el domingo la escalada no se detenga ante Bolivia. Ya este equipo pasó muchos sobresaltos. Que La Paz sea con cada uno de ellos.

