Como preparación de cara al Mundial Qatar 2022, México enfrentará a Guatemala en un amistoso internacional que se disputará en el Camping World Stadium de Orlando. El cotejo está programado para este miércoles 27 de abril desde las 19:00 (hora peruana y mexicana) y contará con la transmisión de TUDN (Canal 5) y TV Azteca Deportes, mientras que podrás seguir el minuto a minuto en la web de El Comercio.

La selección mexicana, para este compromiso, no podrá contar en el banco de suplentes con Gerardo ‘Tata’ Martino. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que el entrenador no viajará a Estados Unidos debido a que “aún no recibe el alta médica de la última intervención quirúrgica”.

El Profesor Gerardo Martino no viajará a Orlando por motivos de salud.

Los aztecas lograron su clasificación a la Copa del Mundo con ciertos tropiezos, pero finalmente estarán presentes en Qatar tras ocupar uno de los primeros lugares del Octagonal Final de la Concacaf.

Debido a que no es una Fecha FIFA, México apostará por jugadores jóvenes como Jonathan Gómez que milita en la Real Sociedad y Marcelo Flores del Arsenal, ambos con permiso especial de sus clubes.

El rival de turno, Guatemala, inicia su preparación pensando en el Mundial 2022 de la mano de Luis Fernando Tena.

CONVOCADOS DE MÉXICO PARA EL AMISTOSO

Porteros: Carlos Acevedo y David Ochoa

Defensas: Erick Aguirre, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Jonathan Gómez, Luis Olivas, Arturo Ortiz, Israel Reyes

Medios: Fernando Beltrán, Luis Chávez, Erick Sánchez, Erik Lira, Roberto Alvarado, Sebastián Córdova, Marcelo Flores

Delanteros: Alejandro Zendejas, Santiago Giménez y Eduardo Aguirre

MÉXICO VS. GUATEMALA: HORARIO DEL PARTIDO

México, Perú, Colombia y Ecuador - 19:00 horas

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile y Paraguay - 19:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil - 21:00 horas

MÉXICO VS. GUATEMALA EN VIVO: DÓNDE VERLO

La transmisión del partido amistoso estará a cargo de las señales de TUDN (Canal 5), TV Azteca Deportes o Azteca 7 o Canal 7.

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN MEXICANA RUMBO A QATAR 2022

Luego del amistoso internacional contra Guatemala, la ‘Tri’ deberá esperar un mes para volver a tener acción, dado que el 28 de mayo medirán fuerzas contra Nigeria.

Posteriormente, ya el 2 de junio, chocarán con Uruguay y, tres días más tarde, lo mismo con Ecuador. Finalmente, el 11 arranca su participación en la Nations League ante Surinam. Luego, el 14, choca con Jamaica.