México vs. Polonia en vivo y en directo se ven las caras este martes 22 de noviembre del 2022 en el Stadium 974 de Doha por la fecha 1 del Grupo C del Mundial Qatar 2022 . La selección mexicana busca empezar con pie derecho para ir encaminando una posible clasificación a los octavos de final, pero en frente estará una complicada escuadra europea liderada por Robert Lewandowski. La pelota rodará desde las 10:00 a.m. (hora mexicana) y 11:00 a.m. (hora peruana), mientras que podrás seguir la transmisión por televisión vía DIRECTV Sports, DIRECTV Go, TUDN, Canal 5, Blim TV, TV Azteca Deportes, Azteca 7, Vix, Televisa Deportes, TyC Sports y Latina TV . Asimismo, en la web de El Comercio encontrarás el minuto a minuto en tiempo real con todas las incidencias.

