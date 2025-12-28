“Mi capitán, te estoy alcanzando”: Carrillo, un nuevo título en Brasil y cómo va la tabla de los peruanos más campeones de todos los tiempos

El día que André Carrillo levantó la Copa de Brasil con Corinthians, no solo celebró un título más, sino que marcó otra página importante en su carrera. Con ese trofeo, la ‘Culebra’ llegó a 17 campeonatos a nivel de clubes fuera del Perú, igualando a Jefferson Farfán en el segundo lugar entre los futbolistas nacionales con más títulos. El objetivo claro ahora es uno solo: alcanzar a Claudio Pizarro, el inamovible líder con 19 coronas conseguidas entre Werder Bremen y Bayern Múnich.

En la era de las redes sociales como termómetro del sentimiento popular, fue el propio Carrillo quien encendió el debate. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el delantero publicó una tabla con los peruanos más ganadores fuera del país y etiquetó a Farfán y Pizarro. Con un tono desenfadado escribió sobre el ‘Bombardero de los Andes’: “Mi capitán, te estoy alcanzando, cuidado”, acompañado de emojis de risa, en referencia a los 19 títulos que acumula el exdelantero del Bayern Múnich. Para la ‘Foquita’, en tanto, lanzó un mensaje de reconocimiento: “Ídolo, te alcancé”.

André Carrillo celebra la conquista del título (Foto: @alexcarrillo60)

El ‘Bombardero’ inamovible: Claudio Pizarro

El exdelantero Claudio Pizarro lidera la clasificación histórica con un palmarés envidiable. A lo largo de su paso por Alemania con Werder Bremen y Bayern Múnich sumó un total de 19 trofeos, entre ligas locales, copas nacionales e internacionales de primer nivel. Su legado en Europa lo consagra como el peruano más exitoso en la historia del fútbol de clubes fuera del país, una marca que por ahora parece inalcanzable.

Claudio Pizarro Los 19 títulos a nivel de clubes: Bayern Múnich (18) Bundesliga: 6 (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2015) Copa de Alemania (DFB-Pokal): 5 (2003, 2005, 2006, 2013, 2014) Copa de la Liga Alemana (DFL-Ligapokal): 2 (2004, 2007) Supercopa de Alemania (DFL-Supercup): 1 (2012) Liga de Campeones de la UEFA (Champions League): 1 (2013) Supercopa de Europa: 1 (2013) Copa Intercontinental: 1 (2001) Mundial de Clubes: 1 (2013)

Werder Bremen (1) Copa de Alemania (DFB-Pokal): 1 (2009)

Carrillo y Farfán: referentes de una nueva generación

André Carrillo ha construido una trayectoria sólida en el extranjero, primero en Europa y luego en Asia y Sudamérica. Su palmarés, que ya supera los 17 títulos tras su reciente consagración con Corinthians, lo coloca como el claro aspirante a destronar a Pizarro en el mediano plazo.

Por su parte, Jefferson Farfán ha sido un referente de consistencia y liderazgo. Aunque su cifra total de títulos fuera del país queda igualada con Carrillo en este momento, la huella del ‘10’ en clubes europeos y en competiciones internacionales sigue siendo un capítulo destacado en la historia del fútbol peruano en el exterior.

Futbolistas PERUANOS con más TÍTULOS OFICIALES en toda la HISTORIA (cuenta torneos nacionales, internacionales y con la selección peruana).



🥇 Claudio Pizarro (19)

🥈 Jefferson Farfán (17)

🥈 André Carrillo (17)

🔝 Juan Joya (13)

🔝 Percy Rojas (12)

🔝 Paolo Guerrero (11) pic.twitter.com/fl5o52XePQ — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) December 22, 2025

El listado de peruanos con más títulos en el extranjero se completa con nombres que también marcaron época:

Juan Joya aparece con 13 títulos, logrados con Peñarol y Alianza Lima, en una carrera que lo convirtió en uno de los grandes símbolos del fútbol sudamericano en su tiempo.

Percy Rojas suma 12 campeonatos, repartidos entre Universitario, la selección peruana, Independiente de Avellaneda y Sporting Cristal, reflejo de una trayectoria influyente dentro y fuera del país.

Paolo Guerrero, aún en actividad, registra 11 títulos con clubes como Bayern Múnich, Corinthians, Flamengo, Hamburgo y Liga de Quito, siendo además el máximo goleador histórico de la selección peruana.

Hoy, la tabla se mueve. Carrillo ya alcanzó a Farfán y mira de reojo a Pizarro. El récord sigue firme, pero por primera vez en años, alguien le pisa los talones con títulos, vigencia y una sonrisa provocadora en redes sociales.