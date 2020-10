Conforme a los criterios de Saber más

Miguel Araujo está en medio del campo del estadio De Oude Meerdijk, donde juega de local en los Países Bajos. Luce un polo blanco, una casaca color arena y un jean rasgado a la altura de las rodillas. Se ha vestido para la ocasión, aunque no lo parezca (siempre se le vio con ropa deportiva sobre el verde). En la tribuna, que para nosotros sería occidente, hay muchos hinchas del FC Emmen que no dejan de tomarle fotos, de aplaudirlo y que no ha ido para ver un partido de la Eredivisie, sino para prepararle una sorpresa (también a Sergio Peña).

Una mesa decorada para la hora de almuerzo, un show gracias a la voz de William Janz y una videollamada con la familia (por la pandemia estaban en Lima). La ’12′, a mediados de mayo, encontró en esos detalles una forma de agradecimiento al defensor de la Selección Peruana, que en solo ocho meses (fue presentado a inicios de octubre del año pasado) había defendido sus colores con algo más que los toperoles. Pero si desde las graderías reconocían el esfuerzo, desde el corazón del plantel no iba a ser la excepción.

Dick Lukkien, entrenador en FC Emmen, le dio la cinta de capitán. “Porque es un jugador muy respetado en nuestra plantilla. Y quería que él diera el siguiente paso en el liderazgo, virtud innata en él”, mencionó en Depor. Para Araujo, un zaguero que supera con esfuerzo el 1.80 m. en un continente que exige centrales del tamaño de un edificio de 10 pisos, esta también sería una de las razones al brazalete (ESPN): “Tengo mucho corazón y amo el fútbol. Yo tranco con la cabeza lo que algunos jugadores no pueden hacer con el pie”.

A inicios de este mes, por la cuarta jornada del certamen local, Araujo volvió a ser noticia: no apeló al cráneo pero tras una barrida, sobre la línea, generó que el duelo frente a FC Twente, por lo menos, culmine 1-1. “A mí me encanta ser líder, hablar dentro del campo. Me gusta motivar a los compañeros. A la hora que veo un compañero que falla un pase o un cambio de frente y baja la cabeza, lo motivo”.

Todo ese presente en Europa para nosotros es orgullo, pero no sorpresa. En el proceso de Ricardo Gareca (donde ya registra 17 partidos con ocho triunfos) cada vez que se le solicitó puso el pecho, la mejilla, la espalda, sobre todo en Eliminatorias. Por ello, frente a la expulsión de Carlos Zambrano ante Brasil, todo hace indicar que es la primera opción para acompañar a Luis Abram frente a Chile, por la tercera fecha del proceso clasificatorio.

¿Sería la primera vez que alterne con el defensor de Vélez Sarsfield? No, Araujo ya registró cuatro partidos junto a él. A propósito de ello, aquí un recuadro (lo difundió el periodista Luis Cruz) con los centrales que más cotejos acumularon en el proceso del ‘Tigre’.

Pareja de centrales que más utilizó Ricardo Gareca Número de partidos Christian Ramos - Alberto Rodríguez 22 Carlos Ascues - Carlos Zambrano 13 Carlos Zambrano - Luis Abram 10 Christian Ramos - Anderson Santamaría 6 Miguel Araujo - Luis Abram 4

El homenaje que recibieron Sergio Peña y Miguel Araujo de parte de los hinchas de FC Emmen. (Foto: FC Emmen)

El invicto en Eliminatorias

Es probable que lo tenga grabado en alguna de las paredes de su casa o en el fondo de pantalla del celular. No hay frase que repita más -y le acomode mejor- antes de ingresar a un campo de juego. La respuesta es siempre la misma cuando se viene un choque caliente. “Esta clase de encuentros hay que disputarlos con el cuchillo entre los dientes”. Y con la bicolor, el video al final de la nota, lo avala.

Por ejemplo, previo a su primer partido en el camino a Rusia 2018, no estaba en el once inicial de Ricardo Gareca. Fue contra Ecuador en Lima, en setiembre del 2016. Luis Abram saltó en un balón dividido contra el ‘9’ Felipe Caicedo y se llevó la peor parte: la ‘Fiera’ lo reemplazó a los 17 minutos. Se acopló tan bien con Christian Ramos que en marzo del 2017, ante Uruguay -que en el ataque aparecía con Luis Suárez y Edinson Cavani-, tampoco desentonó.

Tiempo después se conoció el secreto: Miguel jugó ese partido ante los charrúas 24 horas antes. Comenzó en un salón chiquitito de la concentración, en una reunión con Néstor Bonillo, preparador físico de la selección. Le mostraron una serie de números respecto al ‘Pistolero’. Digamos, sus recorridos, saltos y en todos no había mayor diferencia entre ambos. Pegó tan bien junto a Alberto Rodríguez, que esa noche salió del Nacional entre aplausos y sin amarilla.

¿Dónde aprendió a defender (se)? Probablemente con su papá don Miguel, quien practicaba box y que en la época escolar de Miguel Jr., cuando estudiaba en la Soberana Orden Militar de Malta, lo despertaba a las 6 am. para ensayar pases. El esfuerzo de aquel tiempo -y, por supuesto, contra Ecuador y Uruguay- valió la pena. Se ganó un espacio para un partido clave.

El 0-0 en la Bombonera, por la penúltima fecha de las Eliminatorias, siempre lo recordaremos como una noche llena de milagros por ‘San Pedro’ (Gallese atajó de todo), pero también con los cierres y anticipaciones de Araujo (la foto principal de la nota es de aquel duelo en Buenos Aires).

Y el camino a Rusia 2018 lo selló en el duelo con Colombia. Apareció en la etapa complementaria por Alberto Rodríguez. El 1-1 final permitió que se abrace con sus compañeros: alcanzó el pase al repechaje. Luego todos conocemos de memoria lo que llegó para Miguel, quien el sábado 24 cumplió 26 años.

Un zaguero que siempre dio la impresión de ser base tres por su seguridad para cuadrarse en el fondo, es garantía para defender a la patria: lo dice su pasado y, lo más importante, su presente.

Fecha Partidos de Eliminatorias Minutos Resultado 06/09/2016 Perú vs. Ecuador 73′ 2-1 28/03/2017 Perú vs. Uruguay 90′ 2-1 05/10/2017 Argentina vs. Perú 90′ 0-0 10/10/2017 Perú vs. Colombia 45′ 1-1

Edad Cronología de lo que consiguió 16 Primer partido defendiendo la camiseta de la Selección Peruana: Sudamericano Sub 17. 17 Debut en Primera División con Cobresol. 18 Participación, con la Selección Peruana, en el Sudamericano Sub 20. A su vez, anota su primer tanto en Primera, con Sport Huancayo. 19 Su primera participación en el extranjero: defiende la camiseta de Crvena Zvezda de Serbia y sale campeón. 20 Debut con la selección mayor (2014): derrotamos 2-1 a Paraguay, en amistoso. 21 Primer partido de Eliminatoria: derrotamos a Ecuador 2-1 (reemplazó a Luis Abram). 22 Sus dos primeros partidos de titular con la selección en Eliminatorias: ante Uruguay (Lima) y Argentina (Buenos Aires). 23 Tres sucesos: campeón nacional con Alianza Lima (2017); convocado al Mundial de Rusia 2018; y ficha por Talleres de Córdoba. 24 Jugó su primera Copa América: llegó a la final ante Brasil. 25 Anota su primer gol con Emmen FC: fue ante Willem II