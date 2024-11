Miguel Araujo, defensor de la selección peruana, habló con Ovación sobre el tema de la selección peruana, el cambio generacional, Alianza Lima y Paolo Guerrero. En el tema del ‘9′, Araujo explicó y dio a entender que Paolo había jugado su último partido con la blanquirroja, luego de perder por la mínima diferencia ante Argentina en La Bombonera.

“A nosotros en la charla interna nos dijo algo así (el último partido de Guerrero con Perú), nos cayó como un baldazo de agua fría porque es nuestro referente, es nuestro ídolo, nos cayó frío esa noticia. (...) No sé si un jugador se prepare para el retiro, me imagino como Paolo transpira fútbol”, expresó Miguel.

Posteriormente, habló sobre el rendimiento de Sergio Peña: “Sergio es un ‘10′ espectacular, cuando él comienzo a jugar y agarra confianza, es impresionante. Lo tuve en Holanda y lo que nos hacía jugar, el tema es la presión que hace el rival, qué movimiento les hacen para descargar el pase y con quién puede jugar”.

Luego, también le dedicó algunas palabras a Christian Cueva, tras verlo en su nueva faceta de cantante. “Felicitarlo a él si quiere entrar a ese mundo, pero como músico es buen futbolista la verdad”.

Finalmente, el defensor habló sobre cómo toman en la selección ser últimos en las Eliminatorias. “Estamos fuertes de cabeza. Le competimos a una Colombia que vino de jugar una final de Copa América, a un Uruguay que viene muy bien, contra Chile nos faltó el juego porque ellos jugaron muy bien, generamos chances, pero no tuvimos la suerte suficiente de concretar. No estuvimos finos, la gente no se sintió tanto, era un partido tenso en las tribunas que más miraban que alentaban, no se sintió como en el Estadio Nacional que la gente está un poco más cerca, y el rival siente más la presión”.