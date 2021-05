Miguel Araujo fue uno de los primeros futbolistas que arribó al país para sumarse a los entrenamientos de la Selección Peruana y, desde entonces, está entrenando duro en la Videna. De hecho, el defensor que milita en el FC Emmen de Holanda aseguró estar 100% concentrado para los próximos partidos de las Eliminatorias rumbo Qatar 2022, por lo que restó importancia a otros temas como la vacunación contra el COVID-19.

Como se sabe, la Conmebol envió un comunicado a las diez federaciones sudamericanas para informar que todos los equipos que participarán en la Copa América, entre ellos la selección peruana, deben haber recibido obligariamente al menos una dosis de las vacunas contra el coronavirus.

Miguel Araujo se pronunció al respecto y señaló que los jugadores de la ‘Blanquirroja’ están más concentrados en los temas estrictamente futbolísticos, ya que tendrán retos muy importantes la siguiente semana.

“No me he podido vacunar en Holanda, no han llegado a mi edad. Pero considero que los dirigentes se encargaran de eso, nosotros no nos vamos a desenfocar de los partidos ante Colombia y Ecuador. Vamos a esperar qué diga Conmebol”, dijo el central del FC Emmen en una entrevista con RPP Noticias.

Concentrado en el objetivo

Araujo también habló sobre las expectativas que tiene en las esta fecha doble de las Eliminatorias: “Nosotros apenas aterrizamos, cambiamos el chip. Creemos que Colombia es complicado, pero no imposible. Sabemos de la confianza que el técnico tiene en nosotros”, indicó.

Por último, el defensa de 26 años lamentó las grandes ausencias que habrán en la selección peruana, tras las lesiones de Jefferson Farfán, Edison Flores y Christofer Gonzáles. Sin embargo, se encuentra tranquilo con los nuevos convocados para el equipo.

“Si bien hay bajas, hay otros compañeros que se suman con las mismas energías y con ganas de adaptarse al equipo rápidamente”, sostuvo.

Cabe señalar que la ‘Blanquirroja’ volverá a la acción el jueves 3 de junio cuando reciba a Colombia en el Estadio Nacional. Luego, el equipo dirigido por Ricardo Gareca visitará a Ecuador el martes 8 de junio.

