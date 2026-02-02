La llegada de Mano Menezes a la selección peruana genera expectativa, pero también cautela. Miguel Araujo, jugador de la Blanquirroja, valoró la designación del estratega brasileño, aunque dejó en claro su preocupación por la inestabilidad que ha marcado al equipo nacional en los últimos años.

En diálogo con el programa ‘Entre Bolas’, el zaguero nacional reconoció que no sigue de cerca la trayectoria de Menezes, pero remarcó la importancia de que su trabajo tenga continuidad.

“Bien, ya hay nuevo técnico. Esperemos que dure un buen tiempo porque siempre se cambia, pero el tema es que haya una cabeza que pueda comandarnos. Que se respete el proceso, haya un trabajo. No he visto tanto lo del ‘profe’, pero esperemos que con su trabajo la selección peruana crezca”, señaló.

Solo en el último proceso eliminatorio, Perú pasó por Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez, una situación que, para algunos jugadores, ha impedido consolidar una idea clara de juego y un proyecto sostenido.

Asimismo, el defensor fue autocrítico al analizar el panorama del recambio generacional. Para Araujo, Perú no cuenta con un amplio universo de futbolistas para realizar cambios drásticos.

“Las Eliminatorias comienzan el 2027 y ya hay muchos grandes. Siempre para un cambio se debe ser inteligente, no podemos ser radicales con el cambio generacional. Seamos sinceros, no tenemos una amplitud de jugadores en el extranjero o acá mismo que puedan incorporarse”, afirmó.

“La selección está abierta para todos, pero tenemos que ser inteligentes, ir paso a paso. Somos antepenúltimos en las Eliminatorias y tiene que doler eso. Ya cada uno está en su club, que todos mejoren y la verdad, nada más que decir”, concluyó.