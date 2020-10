Conforme a los criterios de Saber más

Si bien en las últimas horas se habla más de Gianluca Lapadula –delantero del Benevento de Italia– y una eventual convocatoria, esa no debe ser la única interrogante que ronda en la mente de Ricardo Gareca. Hay una mucho más concreta y que seguramente el 'Tigre’ ya intenta darle solución: el puesto de lateral izquierdo. Cuando el DT argentino tomó las riendas de la selección peruana, el titular por esa banda era Juan Manuel Vargas. El ‘Loco’ aún jugaba en la Fiorentina y, aunque ya no estaba en su pico de rendimiento, mantenía un nivel que lo hacía convocable, y fue parte esencial del equipo que logró el tercer puesto en la Copa América 2015. Para el arranque de las Eliminatorias a Rusia 2018, el técnico optó por Jair Céspedes –en ese momento en Sporting Cristal– y por Yoshimar Yotún –jugador del Malmo FC–, quien también se desempeñaba en esa posición, aunque el entrenador ya lo había probado en la volante.

Fue en la Copa América Centenario en que la posición de lateral izquierdo pasó a tener dueño. Miguel Trauco, carrilero zurdo de 23 años de Universitario de Deportes, fue llamado por Ricardo Gareca y –aunque Jair Céspedes y Yoshimar Yotún también estuvieron en la lista–, el técnico le dio la confianza. Y el ‘Genio’ no soltó más el puesto. Con el ‘Tigre’ al mando, Trauco ha jugado 50 partidos con la selección peruana y siempre fue titular. De hecho, desde su primera convocatoria, la selección ha jugado 53 partidos y el lateral izquierdo solo se ha perdido tres: dos amistosos (uno en la previa de la Copa América Centenario ante El Salvador, y otro ante Estados Unidos en 2018, por lesión) y otro ante Brasil, en las Eliminatorias a Rusia 2018, por acumulación de tarjetas amarillas. Luego, ha estado presente siempre, más allá de si no contaba con continuidad en Flamengo, su exclub, o en Saint-Éttiene. Para Gareca es fijo. Por eso, hace unos días en que se dio la noticia de su lesión y posible ausencia para la próxima convocatoria –aunque el mismo jugador asegura que no es de consideración– resulta inevitable no preguntarse quién lo reemplazaría, si finalmente no llega. Estas son las opciones que podría estar analizando el ‘Tigre’.

-Nilson Loyola-

Es presumiblemente la primera opción de Ricardo Gareca ante la ausencia de su lateral titular. Fue el suplente de Miguel Trauco durante buena parte de las Eliminatorias a Rusia 2018 y en el Mundial, y quien sustituyó al 'Genio’ cuando este no pudo estar, incluyendo el partido contra Brasil, en Lima, en 2016. Luego de la Copa del Mundo, el lateral fue considerado en dos convocatorias posteriores para amistosos –ambas en 2018–, pero ya no en 2019. Recién este año, para el llamado de jugadores locales en agosto y para la fecha doble de debut, el ahora jugador de Sporting Cristal volvió a estar en una lista. Sin embargo, se lesionó poco antes del partido ante Paraguay y fue desconvocado. Ante Cienciano, en la última fecha, Loyola volvió a la acción y sería tomado en cuenta por el técnico.

Nilson Loyola ha jugado seis partidos con la selección peruana y en tres fue titular. Su debut en un partido oficial fue ante Brasil, por las Eliminatorias a Rusia 2018. (Foto: AFP)

-Marcos López-

El futbolista de 20 años empezó a ser considerado por Ricardo Gareca luego de Rusia 2018, cuando destacaba con la camiseta de Sporting Cristal. Eso sí, con el equipo celeste, bajo el mando de Mario Salas, jugaba como extremo por izquierda y en esa posición ingresó en el amistoso ante Alemania, que significó su debut con la selección peruana. En enero del 2019, jugó el Sudamericano Sub 20 como extremo, al igual que en la derrota en el amistoso ante El Salvador, en marzo de ese mismo año, cuando ingresó unos minutos. Desde 2019 juega en San Jose Earthquakes, donde es colocado como lateral izquierdo, posición en la que se desempeñaba en divisiones menores y no le es desconocida.

Para la Copa América 2019, estuvo en la lista de 40 convocados, pero no quedó entre los 23 jugadores que representaron a la selección peruana en el torneo. A inicios de este año, fue considerado para la Sub 23 dirigida por Nolberto Solano, asistente de Ricardo Gareca, y fue colocado como lateral izquierdo. Ante Paraguay, Marcos López hizo su debut en un partido oficial, y volvió a entrar como extremo. Aunque al ‘Tigre’ parece agradarle en esta posición, la de lateral no le es ajena, por lo que no sería raro que, pese a su juventud, le pueda dar la confianza ante Chile y Argentina, en la fecha doble.

Marcos López jugó su primer partido con la selección peruana frente a Alemania, en un amistoso. Su primer partido oficial fue ante Paraguay, por la primera fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022: ingresó a falta de tres minutos para el final por André Carrillo. (Foto: Getty Images)

-Luis Abram-

Al central zurdo de Vélez Sarsfield no le molesta recostarse sobre izquierda, aunque no es su posición natural. En Sporting Cristal alguna vez fue colocado en esa posición y en Vélez, cuando el equipo jugaba con línea de tres al fondo, Luis Abram era el zaguero encargado de recostarse por ese lado. Pese a que no le es desconocida la posición, al no estar Carlos Zambrano, es difícil que Ricardo Gareca varíe toda la línea posterior al mover al defensa de 24 años. Igual, ante cualquier eventualidad, puede contar con él.

Luis Abram se consolidó como titular en la selección peruana en la Copa América 2019. (Foto: GEC)

-Alexander Callens-

El central del New York City es zurdo y, según lo visto en algunas prácticas de la selección, no le corre a la posición de lateral izquierdo, aunque no es su posición habitual. Alexander Callens integró la lista de 23 futbolistas para la Copa América 2019 y se especuló que la posición en la que Ricardo Gareca lo consideraba era de lateral izquierdo, pues por lo visto en su lista no había un suplente natural para Miguel Trauco. En cambio, además de Callens, también fueron convocados los centrales Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Araujo y Anderson Santamaría, por lo que todo hacía indicar que el sustituto de Trauco ante alguna emergencia estaría entre ellos. Finalmente, el ‘Genio’ jugó todos los partidos del torneo y no se despejó la interrogante de quién sería su eventual reemplazante. Como alternativa, el ‘Tigre’ podría volver a considerar a Callens. Por ahora, la principal traba parece seguir siendo el permiso de su club para que viaje.

Alexander Callens ha sido considerado muchas veces por Ricardo Gareca, pero no ha debutado en un partido oficial. (Foto: GEC)

-Yoshimar Yotún-

Para Ricardo Gareca, es volante de primera línea –y es uno de los mejores en esa posición–, pese a que el inicio de su etapa en la selección –incluso con el ‘Tigre' al mando– se desempeñó como lateral izquierdo. Cuando el técnico argentino se puso el buzo bicolor, utilizaba a Juan Vargas por la banda y alternaba con Yoshimar Yotún. Sin embargo, de a pocos lo fue colocando al medio y se volvió fijo en esa nueva posición en la Copa América Centenario 2016, justamente cuando Miguel Trauco se adueña de la banda izquierda. Entonces, ¿por qué moverlo ahora si funciona tan bien en la posición en la que se desempeña?

Para esta fecha doble se cae de madura la convocatoria de Edison Flores, si su club, el DC United, le permite viajar. Para el técnico, ‘Orejas’ es fijo en su equipo titular, por su claridad de cara al arco rival y su apoyo en la marca. Pero entonces surge una interrogante: ¿a quién ‘sacrificar’ para que ingrese Flores? Christian Cueva es fijo para Gareca, al igual que André Carrillo, por lo que las variantes deberían llegar en la primera línea de volantes, conformada por Renato Tapia, Pedro Aquino y Yoshimar Yotún. Si bien Aquino no era habitual titular, su rendimiento y aporte hacen difícil que salga del ’11′ titular, al igual que Tapia y ‘Yoshi’. En ese escenario, una ‘solución’ para Gareca podría ser retroceder a Yotún a la banda izquierda, que no le es desconocida, mantener al ‘Cabezón’ y a Aquino en una primera línea de volantes, e incluir a Carrillo, Flores y Cueva más adelante en el mediocampo. Parece complicado que el ‘Tigre’ mueva a Yoshimar de un puesto en el que le rinde bien, pero es una opción que no se puede descartar.

Desde la Copa América 2015, Ricardo Gareca empezó a colocar a Yoshimar Yotún como volante. Para el arranque de las Eliminatorias a Rusia 2018, jugó cuatro partidos como lateral izquierdo antes de establecerse en el mediocampo. (Foto: AFP)

-Aldo Corzo-

No es su posición natural y tampoco habitual. Ni siquiera está acostumbrado a recostarse por esa banda. Aldo Corzo siempre fue lateral derecho. Este año, alguna vez ha sido utilizado como central por Ángel Comizzo. Sin embargo, en la lejana Sub 20 de 2009, dirigida por Tito Chumpitaz, Corzo alternó como lateral izquierdo ante las bajas que se presentaron en el equipo durante el Sudamericano que se disputó en Venezuela. Parece una opción remota, pero seguramente Ricardo Gareca evaluará si es posible experimentar con esa alternativa en un partido de Eliminatorias.

Aldo Corzo jugó 12 partidos en las Eliminatorias a Rusia 2018. En todos fue titular y siempre como lateral derecho. (Foto: GEC)

-Jean Pierre Rhyner-

El defensa suizo-peruano de 24 años es recientemente elegible para jugar por la bicolor. Su posición habitual es la de central, pero también ha jugado como lateral izquierdo. Se especuló que podría estar en la lista para los partidos ante Paraguay y Brasil, pero finalmente Ricardo Gareca optó por convocar a jugadores con experiencia en la selección peruana y a los que ya conoce. Jean Pierre Rhyner, más allá de su predisposición para jugar por Perú, no ha logrado destacar en los clubes en los que ha estado, por lo que no ha tenido chance de ‘deslumbrar’ al ‘Tigre’ y ganarse su llamado. Igual, está siempre monitoreado desde la Videna y, ante una emergencia, puede ser considerado.

Jean Pierre Rhyner logró el ascenso con Cádiz de España la temporada pasada, pero no fue inscrito para jugar en LaLiga. En cambio, hace unas semanas fue presentado en el Cartagena de la Segunda española. (Foto: FC Cartagena)

-Iván Santillán-

Desde que vestía la camiseta de Real Garcilaso –hoy Cusco FC–, Veracruz de México y actualmente Universitario de Deportes, se ha hablado de la regularidad de Iván Santillán y se le ha visto como un potencial candidato para la banda izquierda de la selección peruana. Sin embargo, pese a sus buenas actuaciones, nunca ha sido considerado por Ricardo Gareca, ni siquiera en listas preliminares de Copa América o cuando ha realizado convocatorias de jugadores locales, como hace unos meses. Nada hace indicar que el entrenador argentino haya cambiado de opinión, pero, si se inclinara por una opción local, es inevitable no fijarse en él, pues es de los mejores en su posición en la Liga 1. De hecho, ha anotado tres goles en lo que va del torneo. Además, es aplicado en la marca, tiene vocación ofensiva y posee buen pie, características que coinciden con las virtudes de Miguel Trauco. No parece probable que Gareca lo llame esta vez si antes no lo ha considerado, pero no es una opción a descartar.

Llegó este año a Universitario, luego de dos temporadas en el Veracruz de México. (Foto: @Universitario)

