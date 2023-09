¿A qué técnico de la selección te pareces?

-¿Es el torneo ideal para tu carrera hoy la MLS?

Sí, creo que ha sido muy fácil la adaptación por el lado de los compañeros. Por el lado de lo futbolístico, sí, me costó un poco porque pensé que era fácil por todo lo que se habla de que la MLS, pero nada ver, es todo lo contrario. La MLS es una liga muy dinámica, jugadores muy rápidos, los partidos son muy intensos de ida y vuelta. Y ahora juega Messi. Entonces. no es nada de lo que uno piensa afuera, ya que, sí me costó tal vez los primeros meses, pero ahora creo que estoy muy adaptado al club, a la idea del equipo, profesor y adaptado totalmente se podría decir

-¿Qué es lo que más te costaba, quizás el ida y vuelta? ¿el tema físico? ¿la intensidad?

Tal vez al principio sí la intensidad, porque si bien es cierto, yo venía de estar parado tres meses ¿no?, en el fútbol de alta competencia es muy difícil volver a agarrar el ritmo. Entonces, creo que fue lo más difícil en su momento.

-¿Cómo vas con el inglés? ¿tienes algún traductor?

Gracias a Dios, tengo facilidades en el club, porque hay varios compañeros que hablan español. Mi técnico es peruano-americano, por ahí habla español e inglés. Asimismo, tengo compañeros que hablan portugués y francés que son idiomas que domino y se me ha hecho más fácil todo

-¿Cómo te llevas con el profesor Luis González, tu técnico en el San José?

Me llevo muy bien. De hecho cuando llegué hablamos un poco del recorrido que tuvo en Sporting Cristal. Me conté que estuvo seis meses allá, no le fue tan bien, pero que fue una experiencia muy agradable para él.

-¿Qué te pide en el campo?

De lo que hablamos en el campo, le gusta mucho la posesión, la verticalidad, mis pases al vacío y eso es lo que hablamos. Le gusta que dé opciones de pase en salida, porque le gusta que salgamos limpio a la hora de jugar.

-¿Qué te ha devuelto San José para que, por ejemplo, hayas jugado 20 partidos y anotado 3 golazos?

Lo que buscaba era minutos, obviamente para seguir en el radar de la selección, que siempre lo tengo de reojo, era lo que siempre quería, ahora se está dando y con la continuidad uno tiene más confianza, por ahí se me dio la oportunidad de anotar tres goles, dos de ellos fueron golazos seguidos y esa racha también es buena.

-¿Prácticas esos remates en los entrenamientos?

Sí, en los entrenamientos he hecho goles, por ahí en los partidos oficiales no se me estaba dando, pero era por un tema de atrevimiento. Pero como te digo, el hecho de tener muchos minutos hace que tú también vayas agarrando confianza y creo que en ese sentido pude soltarme más en tratar de probar más de larga distancia y bueno gracias a Dios se dieron los goles, y también, la confianza que tiene el comando técnico hacia mi para hacer esas jugadas de laboratorio en el córner, como sucedió hace poco, tal vez en otros equipos no me tomaban tanto en cuenta y cosa que acá sucede todo lo contrario, acá si me tienen muy presente en las jugadas de balón parado y eso hace que uno se siente importante y después uno pueda plasmar toda su habilidad a favor del equipo.

-¿Te consideras un jugador de corte más ofensivo que defensivo?

Siempre lo tuve claro, porque yo comencé de ‘10′, jugaba de enganche cuando era chico en divisiones menores y poco a poco fui bajando, yo no comencé siendo lateral, me volvieron lateral y lógicamente no era mis mejores virtudes el tema de la marca, pero hasta ahora tengo falencias, sin embargo, trato en lo posible de corregirlo y bueno es lo que tengo que luchar día a día.

-¿La llegada de Messi va a potenciar la MLS?

Mira, la MLS hace ya un buen tiempo que se viene potenciando con buenos jugadores, yo creo que la llegada de Messi hace que la MLS esté en los ojos de todo el mundo, como que le da más visualización y eso, de por sí la MLS desde hace un tiempo viene jalando buenos jugadores y este plus de la llegada de Messi favorece a todos tanto a clubes y jugadores que quieren mostrarse y dar a conocer para salir a Europa.

REYNOSO, LA ‘U’ Y LA SELECCIÓN

-¿Cómo es tu relación con Marcos López, con quien peleas el puesto en la selección peruana?

Con Marquitos me llevo super bien, creo que con todos los que competí en esa posición me he llevado muy bien, a pesar de que hay esta competencia sana, lógicamente uno siempre quiere jugar, pero si no se da la oportunidad tiene que alentar para que el otro lo haga bien y mucho más en la selección. Yo creo que en la selección juegues o no juegues , tienes que dar lo mejor de ti para animar o jugar bien.

-Falta una semana para el partido ante Paraguay en Asunción y Brasil en Lima, ¿con cuántos puntos nos quedamos tranquilos?

Sí seguro las expectativas son altas, pero nada, estamos juntos a mis compañeros enfocados en tener minutos, yo creo que casi todo o la mayoría está comenzando en Europa, por ahí van a venir con minutos encima -que es importante ¿no? Después, ya se verá cómo lo toma el comando técnico y que indicaciones nos van a dar, pero lo más importante es tratar de sumar minutos en los clubes.

-¿Ven cómo revancha esta fecha doble, ya que la Eliminatoria pasada empatamos en Asunción, pero perdimos en casa contra Brasil?

Eso es obvio, creo que tenemos equipo para pelear fuera y en casa, de eso seguro ya se ocupará Juan en analizar al rival, en ver lo que podemos proponer y esperemos que siempre sea positivo.

-¿Con el plantel que tiene Perú sientes que es una obligación de ir al Mundial?

Vamos paso a paso, todos queremos ir al Mundial, empezando por los jugadores, de eso no hay duda, pero sabemos que en el fútbol nada es predecible, vamos paso a paso, lo que conseguimos en el Mundial de Rusia ya pasó, ahora es un nuevo camino con un nuevo entrenador y siempre tratando de querer comenzar de la mejor manera.

-A pesar de las ausencias de Zambrano y Lapadula, Perú tiene plantel para pelear en Asunción y Lima

Duele que hayan jugadores importantes que se lesionen, pero yo creo que hay plantel para poder suplir esos dos jugadores.

-Los partidos amistosos ante Corea y Japón, ¿qué análisis te dejó?

Son partidos para aprender, seguro el comando técnico ya sacó sus conclusiones. Si no pruebas en estos partidos, ¿cuándo?, yo creo que ellos ya la tienen clara, seguramente con los convocados que estarán, ya hablará mejor de ese partido del análisis y sobre eso estar lo mejor posible, corrigiendo esos detalles que tal vez en los amistosos se cometió.

-¿Cómo describes a Juan Reynoso en los entrenamientos y concentraciones? ¿es muy estricto, muy obsesivo como se mira desde fuera?

(Se ríe) Mira de verdad, yo no lo conocía en el ámbito profesional, nunca había trabajado con él y a veces uno se deja llevar por lo que hablan más de afuera que de adentro, entonces, fui con una expectativa, ya que todo el mundo dice que es renegón, pero nada que ver. Juan trabaja muy bien, me sorprendió bastante, todos los días son trabajos nuevos e intensos. Yo creo que es un buen entrenador y esperemos que le pueda ir bien con la selección.

-Además, Juan es un técnico peruano, hay que apoyarlo...

Obviamente, resaltar eso, que es peruano y siempre hay que tratarlo bien.

-¿Sigues la campaña de la U?

Tal vez no pueda ver no pueda ver partidos en directo a veces, pero siempre lo sigo. Me da gusto que estén bien ahora, siempre como hincha uno para pendiente de los resultados y eso es satisfactorio.

-¿Crees que con Fossati la U puede conseguir el título número 27?

Lógicamente estando en la U, yo creo que todos los jugadores la tienen claro, que el objetivo principal es el campeonato. Están ahí en la pelea y tienen que ir paso a paso para poder conseguir el título. Tienen que estar claros y firmes como lo vienen haciendo.

-¿Cómo analizas el regreso de Edison Flores en la U?

Está teniendo minutos que es lo que él buscaba y en la U está resaltando muy bien. Eso es muy importante para la confianza que él pueda agarrar.

-Cien años no se cumplen así nomás en un club y se habla de un posible regreso de Miguel Trauco a la U, ¿aún faltando cuatro meses para acabar el año, que tan cierto es esa posibilidad?

Posibilidades hay siempre, pero yo no sé. Tengo contrato todo este año con mi club, pero aparte tengo una opción de mi club para seguir. Yo no sé lo que pueda pasar, creo que es muy pronto para hablar de ese tema, seguramente acabando la temporada y viendo que es lo que propone mi club, estaría más claro en ese tema. Ahora no te puedo decir.

-¿Es Estados Unidos un lugar ideal para hacer una carrera larga?

Exactamente, siempre por ahí uno ve el tema económico, uno tiene familia, tiene gastos y obligaciones. Eso también prima mucho, pero lógicamente, siempre el sueño de querer volver y hacer las cosas bien están ahí.

-¿Tus hijos están orgullosos de lo que has logrado en el fútbol?

Sobre todo mi hijo mayor que le encanta el fútbol, él vive en Lima, Perú y de hecho está en las divisiones menores de la U. Entonces, él orgulloso de lo que estoy logrando y yo orgulloso de él que sin presión alguna quiera seguir mis pasos.

-¿Tu hijo en qué posición juega?

Él ha jugado en todos los puestos. De central, lateral, pero ahora está de volante de avanzada. Él es categoría 2012. Le gusta mucho el fútbol y lo lleva en la sangre, pero veremos que pasa más adelante, sí, a él le gusta, bienvenido sea.

-¿Ya sabes a que te vas a dedicar cuando dejes el fútbol?

Es un tema que siempre está ahí presente en mi mente, aún no lo tengo claro, tal vez entrenador, aunque lo estuve pensando y como entrenador no me gusta mucho, pero sí algo ligado al fútbol como gerente deportivo o representante. Algo ligado al fútbol sería bonito, sin embargo, nunca se cierra las puertas.

-¿Quién es tu mejor amigo en el fútbol?

Siempre con Raúl Ruidíaz que tengo una muy buena amistad con él, ya que me ayudó en momentos difíciles anímicamente, entonces, esas cosas uno las valora. El fútbol te deja un montón de amigos como ‘Malingas’ Jiménez, Corcuera, el tío Johnny Vegas, cuando yo comencé siempre estuvieron ahí apoyándome. Ahora de grande Raúl Ruidíaz y con todos de la selección peruana me llevó bien.

