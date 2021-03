La selección peruana se enfrentará a los combinados de Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022 y necesita quedarse con los 6 puntos para salir de las últimas posiciones de la tabla. Miguel Trauco habló del rival más cercano de la Blanquirroja y el duro partido que afrontará en La Paz, una plaza complicada para los nacionales.

“La altura siempre es difícil, a mí me tocó jugar en Perú en sitios con mucha altura y me chocó bastante. Desde mi punto de vista, tenemos que defendernos con la posesión para manejar el ritmo y el cansancio, será un partido que debemos jugarlo con inteligencia pues el ritmo es diferente y la mayoría no está acostumbrado”, dijo Trauco en Pulso Sports.

La selección peruana no comenzó con pie derecho las Eliminatorias Qatar 2022; sin embargo, Miguel Trauco confía en la recuperación de la Blanquirroja a partir de esta fecha doble.

“Estamos enfocados en hacer 6 puntos de 6. Es lo que necesitamos en este momento para tener respiro y estar tranquilos, sabiendo que aún estamos en la lucha, de no ser así, lo peor que nos puede pasar es conseguir cuatro puntos”, precisó.

Hora de levantarse

El mal inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 generó muchas críticas hacia los futbolistas y Ricardo Gareca. Sin embargo, Miguel Trauco reveló que la selección peruana es un grupo muy unido y ya demostró que es capaz de revertir los malos resultados.

“La Selección tiene un grupo que sabe manejar las cosas que pasan afuera. Las críticas no afectan en nada. No podemos controlar lo que dice la gente, controlamos los que está dentro de nosotros. Estamos tranquilos. Estoy seguro que, si le preguntan a Benavente o Lapadula que tal es el ambiente de la Selección, ellos te hablarán maravillas. Es un ambiente muy bueno y todos nos llevamos como familia. Los malos comentarios los dejamos de lado. A veces me rio porque sé lo que se vive dentro y a veces la gente se toma el tiempo para criticar”, relató.

Finalmente, el lateral izquierdo de la selección peruana se pronunció a los futbolistas que llegan a esta fecha de las Eliminatorias sin continuidad: “Es complicado porque hay varios jugadores que están en la MLS o en el torneo local que están parados pero será el comando técnico que debe corregir eso. No es lo mismo solo entrenar que tener ritmo de partido, es totalmente distinto y lo digo por propia experiencia. Desde ese punto de vista, estos dos partidos nos agarran de forma extraña y será complicado aunque tengo fe que nos irá todo bien”, concluyó Miguel Trauco.

