Movistar Deportes EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de Perú vs Rusia por amistoso en el Estadio Gazprom Arena. El partido arrancará a las 12 de la tarde (horario peruano) este miércoles 12 de noviembre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar el canal 3. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Movistar TV App (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

