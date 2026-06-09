La llegada del Mundial 2026 no solo traerá partidos, figuras y emociones. También marcará una nueva etapa para uno de los espacios deportivos digitales que amaga, driblea y mete goles en el Perú. Desde este jueves 11 de junio, coincidiendo con la inauguración de la Copa del Mundo, la periodista Carolina Salvatore se incorpora oficialmente a la mesa de conducción de “Juego en Corto”, el programa de streaming de Depor y El Comercio que analiza la actualidad del fútbol peruano e internacional.

La noticia llega acompañada de otro cambio importante: el espacio modificará su horario habitual y ahora se emitirá de lunes a viernes entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana a través de YouTube. Salvatore compartirá la conducción junto a dos voces reconocidas del fútbol peruano, los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny. Ambos venían integrando la mesa junto a Fernanda Huapaya, quien deja temporalmente el estudio para asumir una nueva misión profesional: convertirse en enviada especial de El Comercio y Depor durante la cobertura del Mundial 2026.

La incorporación de Carolina no es casual. Su trayectoria combina periodismo, análisis deportivo y experiencia internacional. Argentina e italiana, acumula más de una década de trabajo en el Perú, donde construyó una sólida carrera en televisión, plataformas digitales y proyectos especializados en fútbol.

Su rostro se hizo familiar para la audiencia a través de diversos espacios en GOLPERÚ y otros formatos digitales. Además, entre 2024 y 2025 condujo “De Taquito”, el programa de entrevistas deportivas de El Comercio que reunió a entrenadores, futbolistas y personajes ligados al deporte nacional.

Su perfil profesional también incluye una formación académica diversa. Posee un diploma internacional en economía, periodismo y sociedad otorgado por la Universidad ESAN y UNESCO, una certificación en lengua italiana de la Università per Stranieri di Perugia y estudios de especialización en coaching, psicología deportiva y media training.

Los favoritos de Caro

Pero más allá de los currículos y certificados, Carolina destaca por algo que suele valorar cualquier redacción deportiva: la capacidad de conversar de fútbol con naturalidad.

Eso quedó reflejado en su primer contacto oficial con la mesa de Juego en Corto. Durante una videollamada emitida el último lunes 8 de junio, compartió bromas, análisis y pronósticos con Diego Penny, José Carvallo y Fernanda Huapaya.

“Las cábalas se sostienen. Me hice la víctima todo el Mundial pasado y Argentina campeonó. Ahora, se sostiene”, comentó entre risas, recordando las supersticiones que acompañaron a la selección argentina durante Qatar 2022.

La conversación avanzó rápidamente hacia el Mundial que está por comenzar y Salvatore dejó algunas opiniones que seguramente darán pie a futuros debates. “Este Mundial lo veo muy fuerte a Francia, pero Francia siempre es segundo”, ironizó mientras analizaba a los principales candidatos al título.

Luego apostó por la sorpresa. “Espero que sea el Mundial de algún equipo que nos pueda sorprender, como Brasil por Neymar”, señaló.

Carolina Salvatore volverá pronto a retomar la conducción de “De taquito”, el programa de entrevistas deportivas de El Comercio.

Su llegada suma una mirada distinta a una mesa que ya combina la experiencia de dos exarquero de selección como Carvallo y Penny. La presencia de Salvatore aporta contexto internacional, conocimiento del fútbol sudamericano y europeo, además de una personalidad acostumbrada a debatir y generar conversación.

Con el Mundial 2026 como escenario principal y el fútbol peruano buscando reinventarse tras un año complejo, Juego en Corto apuesta por renovarse sin perder su esencia. Y en esa nueva alineación, Carolina Salvatore aparece como uno de los fichajes más importantes del mercado periodístico deportivo.

Porque mientras la pelota empieza a rodar en Norteamérica, el análisis también juega su propio partido.

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