Por Jasson Curi Chang

La llegada del Mundial 2026 no solo traerá partidos, figuras y emociones. También marcará una nueva etapa para uno de los espacios deportivos digitales que amaga, driblea y mete goles en el Perú. Desde este jueves 11 de junio, coincidiendo con la inauguración de la Copa del Mundo, la periodista Carolina Salvatore se incorpora oficialmente a la mesa de conducción de “Juego en Corto”, el programa de streaming de Depor y El Comercio que analiza la actualidad del fútbol peruano e internacional.

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