Por Jasson Curi Chang

Si juntamos las palabras claves “Tim Payne” y “selección peruana” no existe ni la más remota noticia de alguna conexión entre el futbolista y la bicolor. Al menos, no en los favoritos de Google y la inmediatez de las redes sociales. Para conocer el único y ligero vínculo del neozelandés y nuestra bicolor hay que rebuscar en las fichas de las páginas especializadas. Y allí hay un dato revelador. Payne, ’21′ de los ‘All Whites, un mal pase al arquero Marinovic y gol de Lapadula. Barcelona, 2022.

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