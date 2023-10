La candidatura europea-africana competía con la sudamericana para ser dueños del evento y la FIFA determinó que sean los primeros quienes tengan ese derecho. Sin embargo, en una decisión sin precedentes, le otorgó a cada sudamericano un partido de la cita, aunque dejó de lado a Chile, el cuarto país que formaba parte de la alianza de nuestra región.

Así, el mundial empezará en el invierno sudamericano con los tres partidos en los países mencionados y luego se trasladará al verano europeo para completarse bajo el formato de 48 equipos, como será en el 2026.

“En una sociedad dividida, la FIFA y el fútbol unen el mundo”, destacó el presidente de la FIFA Gianni Infantino, ya que el Mundial 2030 tendrá partidos en seis países, con tres continentes involucrados, cuando hasta el momento solo se había tenido como ‘distinto’ el certamen del 2002 con Corea y Japón siendo sedes, y lo que vendrá en el 2026 con Estados Unidos, México y Canadá, pero en estos casos todos los países de la misma región.

—Festejo en la Conmebol—

“Son tres inauguraciones y la inversión es la que ya existe. Si esto hubiera tenido que comprometer recursos de nuestros gobiernos, no hubiéramos podido”, aseguró Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Es decir, para esto solo necesitarán habilitar un estadio en cada país y que las ciudades cumplan con los pedidos de FIFA. “Era imposible que Sudamérica tuviera el Mundial. Era imposible conseguir los votos, la inversión. Pero se logró que se pueda celebrar ser sedes”, agregó Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

A todos sorprendió que Chile no sea incluido como sede, ya que el país sureño era parte del proyecto Juntos 2023, y la respuesta llegó desde la Asociación Nacional de Fútbol de Chile vía su presidente Pablo Milad. “Fue una decisión del Consejo de la FIFA. Me dijeron que Montevideo iba por el Mundial 1930, Argentina como campeón actual y Paraguay por la sede de la Conmebol. Como son 3 sedes en Europa-África, aludieron que acá no podía haber 4″, explicó el directivo chileno.

El Mundial El torneo 48 selecciones

6 países

3 continentes Inauguración: Uruguay (Estadio Centenario) - Argentina - Paraguay Sedes: España - Portugal - Marruecos - Los seis países clasificados

En el país del sur nadie estaba enterado de la noticia y eso molestó más ya que Chile es sede de la Corporación Juntos 2030, organización establecida para lanzar la candidatura, y el gerente es de dicho país. Además, según ESPN Chile, el gobierno ya había entregado sumas de dinero para lo que era la postulación.

La FIFA aclaró que la sede del mundial es la de España, Portugal y Marruecos, y que los partidos en Sudamérica serán “actos conmemorativos” por el centenario del Mundial.

Sudamérica, el lugar donde todo comenzó, volverá a ser el escenario de la inauguración de la Copa del Mundo en el 2030 🏆 @tapiachiqui @nachoalonso33 @RHarrisonP pic.twitter.com/qzlttxNeIZ — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

—¿Y las Eliminatorias?—

Si bien el comunicado de la FIFA habla de sedes de los partidos inaugurales, desde la Conmebol aseguran que también se han garantizado los cupos para los tres países. “Ya estamos clasificados los tres y eso es muy importante”, destacó Robert Harrison, presidente de la Federación de Paraguay.

Es decir, a falta de siete año para la cita, el Mundial 2030 ya tiene a seis clasificados: los anfitriones España, Portugal y Marruecos, y las sedes conmemorativas Argentina, Uruguay y Paraguay. Como se sabe, el campeón vigente ya no clasifica directo, sino tiene que disputar sus respectivas Eliminatorias.

Así, la gran pregunta que ha quedado en el aire es por la realización de las Eliminatorias para ese mundial. El formato lo tendrá que determinar la FIFA, pero según la prensa paraguaya, país sede de la Conmebol, se tendrá que jugar con siete países en busca de tres cupos y medio, haciendo que la competencia deportiva sea mayor ya que se descuenta la clasificación brasileña.

Ahí entran las complicaciones para las demás selecciones. La competitividad de las Eliminatorias Conmebol hacen que no haya favoritos más allá de Brasil y Argentina, y Uruguay por la jerarquía de sus jugadores. Sin embargo, que Paraguay tenga el pase directo sí los complica, por los guaraníes no han clasificado al Mundial desde el 2010, por lo que es un cupo que no venían ganando y ahora lo tienen.

Así, la selección peruana tendrá una tarea más complicada, ya que si nos fijamos en la actualidad debe pelear ante Colombia, Chile y Ecuador por dos cupos y medio. Se da por descontado la clasificación de Brasil y se espera que Bolivia y Venezuela sigan sin levantar cabeza.

La FIFA, dueña del Mundial, ha revolucionado la fiesta del fútbol. Ya la llevó a Medio Oriente en medio de muchos cuestionamientos, en el 2026 se dará en tres países con traslados kilométricos y en el 2030 habrá seis sedes. Lo que venga ya no sorprenderá, en absoluto.

