Autor de “El partido”, uno de los mejores libros de crónicas que se haya escrito, Andrés Burgo habla y escribe con el corazón del hincha (de River Plate, en su caso). En estos días de luto, opina sobre el trabajo de Ricardo Gareca y por qué el fútbol es consustancial al dolor.

— ¿Por qué cree que el fútbol nos hace la vida tan dura?

¿Está bien que nos haga tan dura la vida? Ponemos muchas cosas en el fútbol, tal vez demasiadas. El fútbol es como un compañero, alguien que está de viaje todo el tiempo, en el viaje de la vida. Eso, en Argentina, sucede más en equipos. Lo que veo en Perú es que la selección fue una especie de sellador nacional y ahora terminó con el dolor. Y el fútbol sin dolor, no existe. Es un ayuno. Un día ganas y al otro pierdes. Y este Perú, después de treinta y tantos años sin estar en la élite, de pronto se acostumbró a ganar, a estar en el podio. El fútbol siempre te da una cachetada. Lo más normal en el fútbol es perder.

— Necesitas sufrir para disfrutar…

No hay fútbol sin sufrimiento. Sin sufrimiento no es futbol, es un videojuego. Ser hincha implica sufrir. Las menos de las veces disfrutas. Tarde o temprano van a volver las derrotas, algunas más indoloras. Pero también hay derrotas que se parecen al abismo e imagino que están pasando por eso, por el ¿y ahora qué? No tanto por esa derrota (ante Australia) sino por la duda frente a lo que viene. No sé qué es más fuerte, si el presente o el miedo al vacío que trae el futuro.

— A volver a esos 36 años sin triunfos y llenos de frustraciones…

Está claro que Gareca fue el líder, pero al mismo tiempo fueron los jugadores los que clasificaron. Hay un punto a favor de ustedes, aunque no es garantía de nada: en el próximo mundial habrá más plazas. Si repiten la actuación de las dos últimas eliminatorias, la lógica indica que estarán en el próximo mundial.

— En Argentina, más que por el dolor, ustedes transitaron mucho tiempo por la indignación.

Lo que le pasó en Perú lo vivimos con el título de la Copa América del año pasado. Volvió la alegría para el hincha de la selección. Había una generación sin haber visto campeonar a Argentina por 28 años. La selección recuperó hinchas propios. El nivel de identificación de esta generación con Argentina nunca lo había visto, porque hasta el equipo del 86 era muy criticado. La gente se ha reenganchado.

Andrés Burgo Periodista y escritor Nacionalidad - edad Argentino - 47 años

Cargos Editor de deportes en “TIempo Argentino”

Escribe en “El país” y es parte del programa “Era por abajo”

Libros El partido

El último Maradona (con Alejandro Wall)

Diego dijo (con Marcelo Gantman)

Ser de River

La final de nuestras vidas

River para Félix





— ¿Y no les da miedo estar tan alegres?

Sí, obvio… jajaja. A mí no me pasa tanto porque soy más hincha de River que de la selección, pero recuerdo el 2001, cuando Argentina arrasó y al año siguiente, en el Mundial, se regresó eliminado en la primera vuelta. Los equipos tienen edad biológica y no sabemos si la edad biológica de este equipo ya llegó a su techo o va a alcanzarla en el Mundial. Aparentemente llegará bien a Qatar. Pero lo importante en un Mundial no son los primeros partidos, sino los últimos.

— Ezequiel Fernández Moores comparaba ese entusiasmo con el que generó la selección de Bielsa .

En un Mundial suele ganar el favorito. No digo que Argentina lo sea, pero son siete partidos y cada partido de un Mundial es un Mundial entero. Veo triunfalismo en algunos, pero esto no empezó aún. Hay buenas señales y por suerte el cuerpo técnico está integrado por gente con los pies en la tierra, que ha vivido fracasos. Algunos de ellos -Aimar, Ayala- estuvieron en la selección del 2001.

— ¿Qué será fundamental en Qatar, Messi o el equipo?

El equipo. Si el equipo juega bien, Messi juega bien. En el fútbol actual es más difícil la dependencia de figuras individuales. Él esta más grande, se siente bien, está feliz. Y el equipo está bien. Pero lo tienen que demostrar.

— Es el titulo que le falta a Messi para decir que es igual o mejor que Maradona...

Si sale campeón, igual habrá gente que dirá que Maradona fue mejor. Y si no lo es, dirán que no lo necesita. Pelé ganó tres mundiales, ¿y fue tres veces mejor que Maradona? No lo creo. No deja de ser un titulo importante, pero Messi ya hizo su carrera.

— Dijo que es más hincha de River que de la selección.

Porque es mi patria de cada semana: juega siempre, vivo cerca a la cancha, mis amigos son de River, es la unión con mi hijo. También te permite tener al ‘enemigo’ cerca. El rival es clave en el deporte. ¿Cuál es el rival de la selección? ¿Uruguay, Brasil, Chile? ¿Y cuándo me cruzo con ellos? Para mí el fútbol es de a dos. La selección está bien, pero en un Mundial juegas, qué se yo, contra Polonia... Y yo quiero jugar con Boca, con Independiente. Cerca a mi casa hay una pinta que dice: “No son 90 minutos, es una vida”. River es una vida, los partidos de la selección son como ratitos de 90 minutos.

Gritemos fuerte y unidos...



🏆 🇦🇷 🔥 ¡¡¡SOMOS CAMPEONES!!! 🔥 🇦🇷 🏆 pic.twitter.com/i8aiWz8slt — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 11, 2021

— ¿Quizás el silencio que sentimos aquí tras la eliminación lo sienta el hincha de River cuando se vaya Gallardo?

Se va a ir… se supone que se va ahora. Pero primero estuvo River y después estará River. Hay que aferrarse a eso. Lo que pasa es que Gallardo medio que puso en duda ese axioma. Me imagino que le pasa a Perú con Gareca…

—Por eso preguntaba. Es como abrir una puerta a lo desconocido.

Argentina pasa un problema enorme con la economía, sin embargo creo que es más fácil ser ministro de Economía que sucesor de Gallardo. Y en Perú es más fácil ser presidente del país que sucesor de Gareca.

— Como hombre de futbol, que está tan cerca del hincha en sus crónicas, ¿cómo se sale de esto?

Hay clubes o países que no lo hacen, que entran en desgracia y no salen más, Perú va a salir. Hay una base, el trabajo queda. Este proceso va a estar en la memoria, en el ADN de la selección. Han tenido baches, pero también momentos de grandeza, no solo con Gareca. Vendrán otros, quizás no a la altura de él, pero vendrán.