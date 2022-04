A falta de siete meses, existen casi tantos clientes que buscan entradas como pobladores en Qatar. De la angustia del repechaje mundialista, en caso sea favorable para la selección peruana, pasaremos a la insufrible búsqueda de entradas para acompañar a la Bicolor al lejano Medio Oriente.

Hay más de dos millones de solicitantes. Como muchos, algunos entusiastas hinchas ya han requerido su entrada, ya que la fase 2 del proceso finaliza a las 4 a.m. de este jueves 28 de abril (hora peruana), mediodía en Doha, y como se dice, “hombre precavido vale por dos”.

Pues bien, como Perú aún no está clasificado para la cita, hoy solo se venden entradas individuales para los nacionales, es decir, bajo un precio estándar. Recién en la venta de última hora, en caso clasificar, se podrán adquirir los paquetes que incluyan todos los partidos de la selección.

ASÍ SE SOLICITA ENTRADAS

El proceso no es muy complicado: una cuenta en el FIFA Club, datos personales, definir bien a qué partidos se desea ingresar y la cantidad de tickets –un máximo de seis por persona y no más de 60 por todo el Mundial– y esperar que acepten la solicitud. No se paga nada hasta que se tenga el OK del pedido.

PÁGINA PARA SOLICITUDES: https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/tickets

Una ves que se ha creado el usuario en la web de la FIFA, se acceder a la sección de entradas para hacer el llenado de los formularios online de solicitud.

Para las selecciones que aún no están clasificadas (o que no van a acudir al mundial), no están habilitadas aún la venta de Entradas para Seguidores, que es la que ofrece la oportunidad de comprar tres accesos para los tres partidos de fase de grupos. Por el momento solo se pueden acceder a las Individuales.









TIPO DE ENTRADAS

Individuales - partido específico

- partido específico Seguidores - para tres partidos de una misma selección en fase de grupos

- para tres partidos de una misma selección en fase de grupos Condicionales seguidores - Para posibles partidos en rondas eliminatorias

- Para posibles partidos en rondas eliminatorias Abonos cuatro estadios - estadios diferentes en días consecutivos

- estadios diferentes en días consecutivos Entradas de accesibilidad - para personas con discapacidad y movilidad reducida





—Viajeros—

La gran preocupación para Qatar es la cantidad de gente que irá al torneo. Para Rusia, se estimó que más de 5,5 millones de personas viajaron al Mundial. En el país del Medio Oriente, cinco de los ocho estadios se ubican en Doha y los otros están a menos de 40 kilómetros, por lo que habrá una superpoblación .

Para Perú, el paso previo al Mundial aún está en el repechaje. Ganar a Australia o Emiratos Árabes Unidos el 13 de junio es el primer paso para que muchos puedan tomar el vuelo mundialista.