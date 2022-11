—¿Estás viendo el Mundial?

Yo no veo fútbol. Menos este Mundial porque aún tengo ese dolor de no poder estar en Qatar. Era nuestro sueño, el de nuestra familia, de todos los peruanos. Pero, bueno, hay que pensar en lo que viene, ser positivos. Tenemos otra Eliminatoria por delante y hay que trabajar para estar bien.

—Me llama la atención que no veas fútbol. ¿Nunca lo has hecho?

No. Te cuento una anécdota. Cuando yo llegaba a entrenar a Cristal, veía a los jugadores del primer equipo como Carlos Lobatón, Erick Delgado, Luis Alberto Bonnet, y mi mamá me decía que me tomara foto con ellos. Yo los conocía, sabía quiénes eran. Pero nunca me tomé una sola foto, no soy así. No me gustaba ver fútbol. Amo jugarlo, sí, pero no me siento un domingo a ver un partido. Trato de compartir con mis hijas, mi esposa, mi familia. Me entretengo en otras cosas.

—¿La ventaja de no ver fútbol es que no tomas consciencia a quiénes enfrentas? Hace poco marcaste a Karim Benzema, por ejemplo.

Claro, porque no te presionas. Yo pienso que estoy jugando contra uno de mi barrio. Y te hablo a veces de jugadores que uno los ve en el Play Station. Pero si me enfoco tanto en un jugador, creo que ahí comienzan los nervios. Por eso trato de no verlos y sentir que estoy jugando contra cualquier equipo.

—¿En el chat de la selección se habla de la Copa del Mundo?

No. En el grupo no se toca nada de Qatar 2022. Como te dije, estamos dolidos porque creo que teníamos todo para estar en este Mundial.

—Arabia Saudita dio la sorpresa ganándole a Argentina. ¿Perú pudo hacer lo mismo ante Francia en 2018?

Sí. Creo que en 2018 pudimos hacerlo porque estábamos muy bien. Pero por la falta de experiencia no nos fue tan bien. Hay selecciones que dan el batacazo como Arabia Saudita ante los favoritos. Esto es fútbol y siempre pueden pasar muchas cosas.

—De hecho, el debut de Perú en Qatar 2022 pudo haber sido ante Francia. ¿Cuántos recuerdos se te vienen a la cabeza de ese partido en Rusia?

Sigo pensando mucho en el remate que tuve, que chocó en el palo. Si entraba, la historia iba a ser otra. Me pongo a pensar en eso, en lo que hubiera pasado si Christian Cueva metía el penal ante Dinamarca. Pero, bueno, las cosas están hechas y trato de ver el presente, mirar hacia adelante. Sé que vamos a tener otra oportunidad porque el fútbol siempre da revanchas.

—¿Qué errores se cometieron en el repechaje para que hoy Perú no esté en Qatar?

Creo que nos excedimos de confianza. Nos pasó que sentíamos que teníamos todo seguro y nos lo quitaron del bolsillo. Antes de jugar nos creíamos que ya estábamos en el Mundial, que Australia era un equipo fácil. Eso nos pasó factura porque por confiados no fuimos al Mundial. Nosotros cuando jugamos contra cualquier otro equipo, siempre lo hicimos de la mejor manera, como si fuera una final.

—Y ante Australia no lo jugaron como una final…

No. La verdad que no.

Pedro Aquino se encuentra en Perú tras los amistosos de la selección peruana ante Paraguay y Bolivia. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC) / ANTHONY NINO

—De todos modos, están como la generación que nos llevó a un Mundial y ahora tendrá su tercera chance de hacerlo de nuevo, teniendo en cuenta que al de 2026 se aumentarán los cupos…

Claro. Pero, ¡qué lindo hubiese sido que estemos en Qatar! Que hablen de Perú como la selección que entró a un Mundial, a otro y al tercero. Ahora, el próximo Mundial está más accesible, habrá más oportunidades. Pero tenemos que enfocarnos en jugar una final en cada partido y estoy seguro que todos tenemos eso en la cabeza.

—¿Qué nos falta para ser ese Perú que anhelas de ir siempre a los mundiales?

Hay que pisar tierra otra vez. Hay que volver a lo que éramos antes, sencillos y humildes. Sentir que no hemos logrado nada para recién enfocarnos cien por ciento en ir a otro Mundial. Tenemos equipo para hacerlo, pero hay que pisar tierra, no sentirnos como si fuéramos Brasil. Somos Perú. Aquí hay buenos jugadores para lograrlo.

—¿El volver “pisar tierra” es lo más difícil para un futbolista?

De hecho que sí. A veces nosotros vivimos en una burbuja y nos equivocamos cuando vemos a la gente hacia abajo. Es difícil volver, pero cuando quieres algo y lo entiendes, te da para volver. Nosotros queremos ir a otro Mundial y pelearemos por lograrlo.

—Como grupo, ¿cómo han hecho para pasar la página del repechaje y sumarse a un nuevo proceso con las ilusiones intactas?

Nosotros seguimos dolidos, por eso tratamos de menos hablar de eso (del Mundial). Pero sí hablamos y conversamos de que ya estamos en otra era con un nuevo técnico. Así que nos queda prepararnos para las siguientes Eliminatorias y comenzar con el pie derecho.

—¿Cuál es el balance que sacas de los primeros cuatro partidos de la era Reynoso?

Muy bueno. El profesor tiene muy buenas ideas, trabaja muy bien. Nos va a ayudar muchísimo. Solo es cuestión de que el grupo esté completo y poder adaptarnos más rápido y tener días de entrenamientos con él.

—¿Qué cambió con la llegada de Juan Reynoso?

El cambio es que todos comenzamos de cero y hay oportunidades que buscaremos aprovechar. De ahí, el trabajo es similar porque el profesor Ricardo hizo las cosas bien en la selección y Juan está por el mismo camino.

—¿Cómo es Juan Reynoso en los entrenamientos?

Es un buen técnico, apasionado en lo que hace. Esa energía que tiene nos contagia. Y como persona es una gran persona, nos ayuda mucho.

—Uno de los cambios de Reynoso es que juega con doble cinco en el medio. ¿Te acomoda jugar con un acompañante?

Yo, por estar en la selección, juego hasta de portero, ja ja ja. Pero me siento bien jugando solo, aunque si el profesor cree que lo mejor es poner dos hombres en el medio, también tenemos la capacidad de adaptarnos.

—Reynoso hizo debutar varios juveniles en los amistosos. ¿Cómo los ves? ¿Hay buenas señales de cara al próximo Mundial?

Es muy bueno que haya esa oportunidad de contar con los ‘chibolos’ ahora que hay amistosos. Son muy buenos jugadores. Siempre les decimos que aprovechen la oportunidad que les están dando, pero que no sientan que ya son parte de la selección para siempre. Tienen que trabajar y esforzarse en cada entrenamiento.