Lo apodaban ‘Popeye’, pero no era marinero, sino futbolista. En Peñarol, donde obtuvo el quinquenio junto a Pablo Bengoechea y dirigido por Gregorio Pérez, en los años 93′, 94′, 95′ y 97′, lo conocían como ‘Canario’, y no por José Alberto, el sonero dominicano, pues no cantaba ni en las duchas de vestuarios. Lo suyo era la pelota, la cancha, y el juego fuerte, el ADN del charrúa noventero. Se trata de Nelson Olveira, ex jugador uruguayo de Alianza Lima, campeón en el 2003, quien en la previa del Perú-Uruguay charló sobre el encuentro que está por jugarse con 20% de aforo de público en el Estadio Nacional. “No importa si Perú va de cuarto lugar o al repechaje, el tema será que vayan de nuevo al Mundial”, confiesa con optimismo el charrúa.

El extécnico de Bocaya Chicó de Colombia celebró como haber ganado un clásico peruano el retorno de Gregorio Pérez a Universitario de Deportes. “Es como mi padre en el fútbol”, nos adelanta sin importarle que conduzca al eterno rival, ya que el objetivo es que le vaya bien. Otro de los motivos que prolongó su sonrisa fue haber visto a distancia a Jefferson Farfán reencontrarse con el gol cuando lo habían retirado en redes sociales. “Tapó bocas, fue bueno”, asegura con una sarcástica sonrisa.

–¿Uruguay llega disminuido por ausencias de Cavani, Suárez y Coates?

Ya se viene la nueva generación, ya están los Facundo Torres, los ‘Canario’ Álvarez, entonces, vienen jugadores de equipos grandes de Peñarol y Nacional, pasándole los talones a Suárez y Cavani.

–¿Perú genera una expectativa distinta con el regreso de Paolo Guerrero?

A medida que van pasando los años, el tiempo, un proyecto como Gareca, el ‘Bocha’ Santín, logra ir a Mundial, Copas Américas. No es el Perú de antes al que le ganaban fácilmente, ahora tienen que trabajar más. No es el Perú de antes que todos le ganaban. Tiene un juego importante, un jugador como Lapadula que la gente no creía y es un jugador importante en el exterior. Lo de Paolo Guerrero no lo vamos a descubrir ahora a nivel de selección y clubes. Más allá de la lesión, pero eso no quita que sea un gran jugador.

Nelson Olveira se enfrentó 5 veces a la 'U' y ganó todos los partidos.

–¿Quién fue el peruano que más destacó en la reciente Copa América de Brasil?

Gianluca Lapadula. No creían en él. Es la realidad. El único que creía era Lapadula y su familia, sabían que iba a anotar con Perú y pasó. Hoy Lapadula con su trabajo, humildad y callado se ganó el puesto en la selección. Lapadula es un muchacho que sabe jugar fuera del área y tira muchísimas diagonales. Muy pocos 9 lo hacen y marcan gol. Las diagonales para un defensa son complicadas. A partir de ahora le van a dar el valor que tiene por jugar muchos años en Europa.

–Vuelve el público ante Uruguay. ¿Es un aliciente hasta para el rival?

Siempre es bueno. Que empiece a llegar el público en un 20 por ciento es bueno para el futbolista y la gente, más en pandemia. Es un aliciente para el jugador local y rival.

–¿Qué opinas de las críticas al ‘Maestro’ Tabárez?

Acá en Uruguay están acostumbrados a criticar y no valorar. La gente tiene poca memoria. Se olvidan lo que era Uruguay en los años 90. Al ‘Maestro’ le siguen reclamando un proyecto presentado hace quince años, los mismos clubes, pero no le agradecen que hayan sido vendidos los jugadores que pasaron por la selección. No éramos nada. Hoy están arriba gracias a esos jugadores y al ' Maestro’. Hay gente que solo tiene boca para hablar y nunca son agradecidos. Acá no se fijan del proceso juvenil, no lo valoramos.

Nelson Olveira marcando a Johan Sotil en un clásico

–¿Qué tal esos años del quinquenio con Pablo Bengoechea?

Con Pablo compartí del 93 al 2000, año en que me fui de Peñarol, pero él continuó hasta el 2010. También con el Vasco Aguirregaray, el profesor Modesto Turrén, quiénes estuvieron en Alianza Lima, tuvimos suerte de ganar el segundo quinquenio con Peñarol y quedar en la historia del fútbol uruguayo. Hasta el día de hoy tengo buena relación con Pablo. Tenemos los mismos sentimientos al ser hincha de Peñarol y de Alianza.

–Y tuviste un técnico en Peñarol que hoy regresa a dirigir a la ‘U’, Gregorio Pérez...

Sí, fue el técnico que me llevó a Peñarol a los diecisiete años. Fue el segundo padre para mí y los muchachos que fuimos a Peñarol. Universitario tendrá en Gregorio Pérez un técnico que enseña fútbol y valores. La nobleza y el respeto que tiene no se compran en la farmacia. Yo lo tuve de entrenador y sé lo que es para los jóvenes. No solo se llevarán un entrenador de fútbol. Con Gregorio me hizo debutar, el segundo padre en el fútbol.

–¿Alguna anécdota con Gregorio Pérez?

Nos concentraba desde el viernes y jugábamos los domingos. A los solteros nos encerraba. Nos decía dónde estábamos parados y dónde estábamos jugando, por Peñarol. Con 17 años, teníamos que adaptábamos a un equipo grande. Entrabamos a los Aromos a entrenar a las 7 am y salíamos a la 7 de la noche. Todo el día era triple horario. Vivíamos para Peñarol, por eso logramos lo que logramos.

–Volvió Farfán a jugar, anotó, y ya lo habían jubilado...

El escudo más fácil para el cobarde son las redes sociales. Hablan sin saber. Cuando volvió Farfán a Alianza y se lesionó, sabía que se iba a recuperar. Él si se retira en Alianza será como campeón, no lo hará por una lesión. Por eso vino a Alianza. Hay gente que más se muere de envidia que de cáncer. Es la realidad. Hay gente que no sabe nada de fútbol. Es bueno que vuelva y tape la boca.

–Ricardo Gareca considera que todavía es valioso para la selección...

Es un jugador importante. No es lo mismo poner a Pedro que a Farfán. Esa gente con experiencia te hace un gol en cualquier momento. Tiene para seguir dándole a la selección. El día que no tenga, él mismo se dará cuenta y retirará. Estando en un 70 por ciento le dará a la selección.

Nelson Olveira siempre ha acudido a los llamados de Alianza Lima para partidos de exhibición. (Foto: GEC).

–¿Qué recuerdos de la ‘Foquita’ en sus inicios con Alianza?

Era muy veloz, había que pegarle antes en vestuarios porque después no lo agarra más. En Alianza tienen que trabajar en menores para encontrar otro Jefferson Farfán. No es un día para otro.

–¿Aceptarías una propuesta laboral en menores de Alianza?

Yo siempre dije que me gustaría. Siempre a la orden a nivel de juveniles, la enseñanza es todo. Estar dentro de Alianza para esas generaciones, pero eso depende de la administración.

–¿Por qué no seguiste en Alianza Lima?

Yo me quería retirar en Alianza, pero las condiciones no se fueron dando. No quise perjudicar al club por si pagaban o no, así que hice respetar mi clausula y salí de Alianza Lima.

