Por su talento y mala cabeza, combinación mortal, Neymar ha sido obligado a convivir entre la luz y la sombra, entre los flashes de las cámaras y la presión de ser el “sucesor de...”. Con 31 años, metido en el ojo de la tormenta por dejar el fútbol europeo e irse al Al Hilal de Arabia, ‘Ney’ es el fiel reflejo de que en el fútbol no existe la justicia. Al menos no siempre.

El último viernes, el ‘10′ anotó un doblete en la goleada de Brasil (5-1) sobre Bolivia en el inicio de las Eliminatorias 2026 y superó a Pelé como el goleador histórico de la Canarinha con 79 goles, dos más que su ídolo. Lo intentaron Ronaldo (62), Romario (55) y Zico (48). Ninguno pudo. Aunque los tres tienen el cariño del hincha brasileño. Neymar, el dueño absoluto de ese récord, no al cien por ciento.

“Nunca imaginé que batiría ese récord, pero no quiero decir que soy mejor que Pelé” , aclaró. Con la felicidad de estar en lo más alto del Scratch, pero con la presión de siempre ser el blanco de críticas; así llegará el crack brasileño a Lima para el partido de este martes (9 p.m. en el Estadio Nacional) ante Perú, su víctima favorita en las Sudamérca: nos marcó seis veces en once partidos, entre Eliminatorias, Copa América y amistosos. La Bicolor es, además, la segunda selección ante la que más veces festejó por detrás de Japón (9).

Las víctimas de Neymar Goles Partidos Japón 9 5 Perú 6 11 Bolivia 5 7 Estados Unidos 5 4 Colombia 4 11

Para el entrenador Fernando Diniz, de momento con el calificativo de interino mientras le guarda el sitio a Carlo Ancelotti (llegará en 2024 tras finalizar la temporada con Real Madrid), Neymar es “un ídolo gigantesco” y “la gente tiene que aceptarlo y saber reconocerlo”. El técnico lo convocó sabiendo que el ‘10′ no jugaba un partido oficial desde febrero y, según propia confesión del futbolista, aún no estaba al cien por ciento físicamente por eso aún no debutó con Al Hilal.

“Gracias por confiar en mí. Siempre estaré agradecido por eso”, fue el mensaje de Neymar, a través de sus redes sociales con millones de seguidores, hacia Diniz. El técnico se ganó el cariño de su capitán y, para mucho en Brasil, el atacante empezó una campaña para que Fernando, hoy repartiendo deberes entre la selección y Fluminense, continúe al mando más allá de 2024.

La confianza de ‘Ney’ está al tope y su sonrisa desborda a los hinchas peruanos que lo acogieron a su llegada a Lima con la delegación brasileña. Y también en Brasil. Raisa Simplicio, periodista de Goal.com, nos contó que en el duelo ante Bolivia, jugado en Belém, al norte del país, el jugador del Al Hilal fue el más ovaciones. “La gente del norte es más cariñosa, mientras que la gente del sureste y sur, es una gente que está más acostumbrado a ver a una selección brasileña y no trata con mucho cariño en ocasiones” , nos explicó.

Y es que Neymar aún no ha logrado -no se sabe si lo hará- conseguir el voto de confianza por unanimidad en su país. Tan celebrado como criticado. El fútbol, en su caso, no hace la justicia que, para muchos alrededor del mundo, debería. Por eso conversamos con algunos periodistas brasileños para saber las razones de ese amor-odio hacia su capitán que encabezará el ataque ante Perú.

Da clic y entérate todo sobre las Eliminatorias en el Newsletter de El Comercio:

Neymar, entre el amor y odio en Brasil

Surgió en Santos con 17 años. Flaquito pero con una gambeta endemoniada. No lo comparaban con Pelé, pero se creía que podía seguir los pasos del más grande. Y quizá ahí empezó su martirio, el mismo que recae en los nacidos para ser cracks: Messi tuvo que cargar la cruz de Maradona hasta que ganó la Copa América con 34 años.

Para Thiago Lima, periodista de Globoesporte”, su compatriota sí es ídolo en Brasil. Sin embargo, no es tan querido como Ronaldinho, por ejemplo. ¿La razón? “Quizás porque no llegó a ser todo lo que la gente esperaba cuando surgió cómo un gran crack en el Santos. Todos los brasileños esperaban que un día fuera el mejor jugador del mundo, como fue Ronaldinho, porque tendría potencial para eso. Hace algún tiempo las personas no creen más en eso. La decisión de salir de Europa y jugar en Arabia Saudita también fue muy criticada”, responde.

En 2016, Ney le dio a Brasil su primer oro olímpico para completar las extensa vitrina del más campeón de todos. También obtuvo una Copa Confederaciones. Sin embargo, nunca pudo hacer una gran Mundial: debutó en Brasil 2014, pero tuvo que irse a mitad de campeonato por una lesión en la columna y vio desde las gradas el terrible 7-1 propinado por Alemania; en Rusia 2018, cita a la que llegó superando una terrible lesión; y en Qatar 2022, torneo en el que tuvo un esguince en el debut y se recuperó en tiempo récord, se fue en cuartos de final.

“Ronaldinho, antes de todo, ganó un Mundial a los 22 años. El fan brasileño está acostumbrado a ganar y ve de otra manera a los ganadores. De Neymar todavía se espera eso” , nos dice Leonardo Bertozzi de ESPN Brasil. “En general, el brasileño tiene mucho con el tema del Mundial y que ser el mejor de las Eliminatorias no vale nada si no gana el Mundial. La gente de esta generación se quedó mal acostumbrada, porque en el 94 Brasil campeonó, en el 98 llegó a la final, 2002 campeonó. La gente esperaba que Neymar llevará a Brasil a ganar otro Mundial”, añade Raisa Simplicio. Ney llegará al Mundial de 2026 con 34 años, quizá su última oportunidad de llevar a Brasil a conseguir su sexta Copa del Mundo.

Cicero Melo, de ESPN Brasil, explica otro motivo por el que Neymar no es considerado ídolo por unanimidad pese a todo el talento que lleva en los pies. “Causa mucha división en Brasil. Todo el mundo reconoce que tiene mucho talento e importancia, pero sus actitudes fuera del campo no agradan a nadie. No se cuida, no es profesional y no respeta a nadie. En Brasil no hay término medio: ¡La gente lo ama o lo odia! Ni siquiera está cerca en términos de idolatría en comparación con otros jugadores como Ronaldo ‘Fenomeno’, Ronaldinho y Romario” , señala. “Es un ídolo, pero solo para alrededor del 50% de los brasileños”, acota con total contundencia.

Neymar es, como titula su documental en Netflix, el caos perfecto. Talento pero con mala cabeza. Aún así, es el referente de este Brasil que buscará este martes sumar su segundo triunfo consecutivo en las Eliminatorias ante Perú.