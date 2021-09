Sensible baja para la visita a Brasil. En el partido entre Perú vs. Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022, Paolo Guerrero fue amonestado y se perderá el próximo partido por acumulación de tarjetas amarillas. El delantero de la selección peruana no podrá estar este jueves frente al ‘Scratch’.

Paolo Guerrero fue amonestado | Video: Movistar Deportes

ASÍ FUE EL PARTIDO

Perú venció 1-0 a Venezuela este domingo en Lima y sigue con vida en el clasificatorio sudamericano al Mundial de Catar-2022, al disputarse el partido de la sexta fecha en el estadio Nacional.

El gol del primer triunfo de local de la selección inca fue anotado por Christian Cueva a los 35 minutos.

Con este resultado, Perú sumó 8 puntos y trepó al séptimo lugar de la tabla del premundial, que lidera Brasil con 21. La Vinotinto permaneció en el sótano con 4.

Perú visitará a Brasil, este jueves en Recife, en el cierre de esta fecha triple. Venezuela hará lo mismo frente a Paraguay en Asunción.