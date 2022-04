Sergio Peña quedó fuera del Mundial Rusia 2018, luego de que Paolo Guerrero reciba la suspensión temporal de la inhabilitación de 14 meses que le impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo, de esta manera, el ‘Depredador’ ocupó el puesto de su sobrino en la selección peruana, ya que solo podían ir 23 jugadores.

Tras este hecho, Sergio Peña declaró en una entrevista para Los Convocados, que la pasó mal cuando se enteró que no iba a disputar el Mundial. “Me afectó mucho, pero no por mucho, porque tenía que apoyar a la selección. Lloré en mi cuarto solo, bueno con Carrillo que fue a mi cuarto”, aseveró.

“Después de esa noche, al día siguiente me voy, tomé desayuno, conversé con algunos de mis compañeros y les deseé lo mejor, pero en realidad no quería ver a ninguno porque no quería transmitir ese dolor que sentía porque yo quería que estén al 100%”, agregó.

Luego de este momento complicado en su carrera, en la actualidad, el volante de 26 años podría tener su revancha, ya que de ganar el repechaje ante Australia o Emiratos Árabes Unidos, la selección peruana estaría presente en Qatar 2022 con Sergio Peña como titular.

El jugador de Malmö, actualmente es titular en el equipo dirigido por Ricardo Gareca, sus buenas actuaciones y goles han ayudado a la selección a clasificar al repechaje y tener intactas las posibilidades de participar en una Copa del Mundo por segunda vez consecutiva.

¿Qué opina Sergio Peña sobre el repechaje?

“Estoy con ansias de poder jugar los 90 minutos que faltan. Estoy concentrado al 100 % para llegar en mi máximo nivel a la repesca”, declaró para ESPN Perú.

“Soy poco de ver a los rivales, porque me gusta concentrarme en mí y en mi equipo. Tenemos una selección muy buena y fuerte. No estoy al pendiente de otros representativos y creo que quien sea el rival, vamos a salir con nuestra esencia y eso ayudará a que el resultado sea positivo”, agregó el futbolista del Malmö de Suecia.

¿Cuándo juega la selección peruana?

La selección peruana disputará el repechaje al Mundial Qatar 2022 el próximo lunes 13 de junio, ante el ganador de la llave entre Australia vs. Emiratos Árabes. El encuentro se desarrollará en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar a partir de la 1:00 p. m. (hora de Perú).

