No sé si este tuit ha servido o no, pero me alegro de que FIFA haya cambiado su decisión y le haya otorgado el gol a Marcelino Núñez. Los goles son de quienes los marcan, no de quienes aparezcan o no en un papel llamado acta. No hay nada más certero y fiable que tus propios ojos. https://t.co/QaynZWla5k