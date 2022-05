Luego de su llegada al Perú, Paolo Guerrero se encuentra entrenando en La Videna, tras superar su lesión en la rodilla. El ‘Depredador’ confesó que su rodilla, clínicamente está bien. También, pidió que no le hablen de la lista de convocados que dará Ricardo Gareca este viernes 20 de mayo.

“La rodilla me está respondiendo bien. Lo dije desde un principio, he venido aquí para trabajar, para sentirme bien hasta que yo encuentre un equipo. De la rodilla clínicamente estoy bien, me viene respondiendo súper bien”, declaró Paolo para la prensa al salir de La Videna.

Guerrero afirmó que en el país americano le dieron la alta médica para volver a los entrenamientos y ponerse en su mejor forma física. “En Estados Unidos me dieron el alta médica para volver a los entrenamientos”.

Finalmente, se refirió a la lista de convocados que dará Ricardo Gareca mañana al mediodía. “No me hablen de la lista (...) No sé si me van a llamar o no. Me mantengo en actividad porque necesito volver a jugar”, aseveró.

CONFERENCIA DE GARECA: ¿DÓNDE VER EL ANUNCIO DE LA LISTA DE CONVOCADOS?

Si quieres ver la transmisión de la conferencia de Ricardo Gareca deberás seguir GOLPERU que es el canal 14 o 714 en HD, Movistar Deportes en sus canales 3 y 703 en HD, y finalmente FPF Play que es la plataforma de streaming online de la Federación Peruana de Fútbol donde lo verás en vivo y en directo.

¿CUÁNTOS JUGADORES SERÁN CONVOCADOS POR GARECA?

En conversación con Radio Ovación, el gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye, indicó que serían entre 25 y 30: “Hay que esperar con paciencia el tema de la convocatoria. Y es que, al no tener claro quién será el rival, imagino que el comando técnico de la Selección Peruana tiene en mente estrategias diferentes y por ello, seguramente, manejará una cantidad de jugadores más grande que la usual. Deberían ser entre 25 y 30 jugadores los convocados”