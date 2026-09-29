Mano Menezes responde a las críticas por el recambio en Perú: “Ustedes me van a exigir resultados mañana”. Foto: @L1MAX_
Mano Menezes responde a las críticas por el recambio en Perú: “Ustedes me van a exigir resultados mañana”. Foto: @L1MAX_
Por Redacción EC

El técnico de la Selección peruana, Mano Menezes, se pronunció sobre uno de los principales debates alrededor de la Bicolor: el recambio generacional. El entrenador brasileño dejó en claro que su prioridad está puesta en el equipo mayor y en construir una selección competitiva con miras al Mundial 2030.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.