El técnico de la Selección peruana, Mano Menezes, se pronunció sobre uno de los principales debates alrededor de la Bicolor: el recambio generacional. El entrenador brasileño dejó en claro que su prioridad está puesta en el equipo mayor y en construir una selección competitiva con miras al Mundial 2030.

Menezes reconoció que la renovación del plantel es necesaria debido a la edad de algunos futbolistas, pero señaló que la incorporación de jóvenes debe producirse de manera progresiva y sin dejar de lado la exigencia de obtener resultados con la selección absoluta.

Mano Menezes explica cuál es su prioridad con la Selección peruana

El estratega brasileño descartó que su llegada tenga como objetivo transformar por completo el fútbol peruano desde las divisiones menores. En ese sentido, explicó que su principal responsabilidad está relacionada con el rendimiento de la selección mayor.

“No vine aquí para revolucionar el fútbol peruano. Vine aquí para trabajar en el fútbol peruano con la selección mayor. ¿Es posible que algunos futbolistas jóvenes puedan estar en la selección principal? Sí, es posible. Por eso colocamos a un entrenador en la Sub-20, en la categoría que estuvo disputando partidos recientemente, y estamos realizando ese trabajo hasta ahí”, comentó.

De esta manera, Menezes diferenció el trabajo que debe realizarse en las categorías juveniles de la responsabilidad que tiene al frente del combinado absoluto. Para el técnico, ambas tareas pueden complementarse, pero no deben confundirse.

Menezes también hizo referencia a la presión que existe sobre cualquier entrenador de una selección nacional. Según explicó, los procesos necesitan tiempo, pero los resultados son exigidos de manera inmediata.

“Entendemos que en el fútbol los entrenadores no tienen un tiempo infinito para esperar cuatro o cinco años para construir algo. Ustedes me van a exigir resultados mañana; de hecho, ya están exigiendo resultados, y es natural que así sea”, agregó.

Revisa la alineación de la selección peruana para enfrentar a México por el partido amistoso de fecha FIFA en el Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey.

El entrenador considera que la reformulación del equipo debe avanzar de manera paralela a la búsqueda de resultados. Por ello, su propuesta no contempla una renovación absoluta del plantel, sino una incorporación progresiva de nuevos jugadores.

Mano Menezes defiende la experiencia para buscar el Mundial 2030

El objetivo principal de Menezes al frente de Perú es alcanzar la clasificación a la Copa del Mundo de 2030. Para conseguirlo, el técnico sostuvo que necesita construir un equipo capaz de competir mientras desarrolla el proceso de renovación.

“Sabemos la responsabilidad que tenemos, entonces vamos a construir esta reformulación, pero tenemos que presentar resultados y crear la ilusión a las personas que podemos conseguir nuestro objetivo principal que es estar en el Mundial”, argumentó.

En ese escenario, el entrenador considera que la experiencia de algunos referentes todavía puede resultar importante dentro del plantel. Su planteamiento apunta a combinar futbolistas jóvenes con jugadores que conocen la exigencia de la selección.

🎙️Mano Menezes: "NO VIENE AQUÍ PARA REVOLUCIONAR EL FÚTBOL PERUANO, VINE PARA PODER TRABAJAR EL FÚTBOL CON LA SELECCIÓN MAYOR"#L1Radio



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Menezes también explicó por qué considera necesario mantener a jugadores experimentados como Gianluca Lapadula, André Carrillo, Yoshimar Yotún y Pedro Gallese. Para el brasileño, una selección no puede afrontar un proceso de renovación prescindiendo completamente de sus referentes.

“No es posible hacer un equipo solo de jóvenes. En ningún lugar se hace eso. Entonces por eso hay jugadores como Lapadula, Carrillo, Yotún o Gallese, que van a estar ahí para ayudar a que se oscile menos, para que resultados como ante Estados Unidos no se repitan porque no se sobrevive con resultados así. Hay que conducir con equilibrio”, acotó.

Así, la postura del entrenador brasileño marca una hoja de ruta en la que el recambio generacional y la experiencia deberán convivir. La intención será incorporar nuevos nombres sin perder competitividad en el camino hacia el Mundial 2030.

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