Todo ránking tiene mucho de los gustos de quien lo elabora, pero aquí he mezclado tres conceptos para desarrollarlo ante el pedido de los editores de la página web.

1) Capacidades individuales para la posición 2) Evaluación de su carrera (no es lo mismo un crack solo local que otro que hizo legado afuera) 3) Éxito en momentos decisivos (no es lo mismo jugar bien en un partidito de Liga 1 que en una copa importante). Dicho esto y aclarando que no espero tener la verdad sino apenas mi verdad, aquí van los nombres en orden del 10 al 1.

10) Oscar Ibáñez: Técnicamente no me parecía mejor que Julio Balerio, pero, a diferencia del uruguayo, logró sumar además de tíitulos locales actuaciones decisivas para que Cienciano gane dos copas internacionales, la Sudamericana del 2003 (tapadón a Salas cuando River podía ponerse 4-3 en Buenos Aires) y la Recopa del 2004 (penal atajado a Tevez). Su carrera, además, fue una muestra de permanente ascenso. Llegó de Argentina a provincias (Mannucci) y terminó siendo rostro y manos de la U tricampeona.

9) Jorge Soto: Uno de los primeros jugadores peruanos realmente polifuncionales. Muy versátil, podía ser marcador lateral, volante derecho y hasta enganche. Clave tanto en la selección de Oblitas como en Cristal, donde fue decisivo en los tricampeonatos de los años 90 y en el subtitulo continental del 97. Asimismo, es pentacampeón con el club celeste. Hizo goles de visita en cancha de Vélez y de Racing además de ser de los jugadores de mejor rendimiento, según Conmebol. Le faltó destacar en clubes de afuera para estar más arriba en el ránking.

8) Juan Reynoso: Un completo lujo en la zaga que además de destacar en el Alianza ochentero y la U de inicios de los noventa hizo un carrerón en el Cruz Azul de México en tiempos en donde esa plaza no estaba del todo ganado por peruanos. Su aporte en la selección de fútbol fue el liderazgo de vestuario en el plantel que casi va al Mundial de Francia 98. Reemplazar su tipo de capitanía costó años. Su caracter anti-prensa no impide ser justos con un futbolista que dejó una huella indiscutible.

7) Chemo del Solar: Fue jugador de exportación en tiempos donde en Europa militaban 3 extranjeros solamente. Con esa condición, digamos limitante, logró igual ser internacional en Chile y luego en España, Turquía y Bélgica. Central o mediocampista, asumió el rol de líder de un Perú sin figuras en aquellos años. Terminó siendo el goleador peruano en la copa del 91 y 93, aunque no ocupara posiciones de ataque. Jugó menos en la U, pero se dio el gustazo de ser campeón. Un profesional ante todo.

6) Alberto Rodríguez: Un back completisimo desde lo técnico. Junto a Paolo y Farfán, pertenece a la generación del 84, la más exitosa de todas tras los mundialistas de España 82. Tuvo lesiones que amenazaron su continuidad y jaquearon su carrera, pero igual se dio maña para ser constante en los procesos de selección desde Autuori hasta Gareca. Campeón con Cristal, intermitente en Europa, terminó siendo vital en la selección que fue a Rusia 2018. Crack para cualquier equipo ideal de este período.

5) Roberto Palacios: Si Chemo fue el mejor entre el 90 y el 94, Palacios recogió la bandera de ser el jugador-símbolo entre el 95 y el 2000. Sobre su clase coincidían desde Company hasta Oblitas. Cómo olvidar sus chorrigolazos, piezas de arte que nos mantuvieron vivos hasta el final en camino a Francia 98. Explosivo y de gran remate, sus goles parecía repeticiones que los arqueros no podían resolver. Exitoso en Cristal, su internacionalización se dio en Ecuador y Mexico. Europa fue su gran pendiente.

4) Nolberto Solano: Si Reynoso nos reabrió el mercado mexicano, Chemo hizo España de nuevo una plaza posible, Solano tiene el mérito de haberse instalado, tras pasar por SC y Boca, en la difícil y competitiva Premier League. En el Newscastle hizo un campañón y sus tiros largos son ejemplos didácticos de cómo se le pega a una pelota. En la selección empezó muy joven, pero explotó de cara al arco con Autuori. Logró 20 goles con Perú. Un defensa que evolucionó hacia posiciones de ataque.

3) Jefferson Farfán: El técnicamente más dotado de todos. Goleador y a la vez asistidor. El preferido de mi amigo Daniel Peredo y de gran parte de los peruanos. Delantero completo, podía jugar hasta en cuatro posiciones del ataque sin bajar su nivel. Salió de Alianza a Holanda y luego se estableció años en ligas como la alemana o la rusa. Su aporte en la selección mayor quedará en los libros de historia, no solo por sus constantes presencias desde 2003 sino por aquel gol de la clasificación a Rusia 2018.

2) Claudio Pizarro: Más que por sus goles, a Pizarro hay que valorarle una carrera que es un ejemplo para los futbolistas peruanos: salió de la liga local, tras jugar en Pesquero, y no paró de aprender y adaptarse, hasta ser un histórico en la Bundesliga. Ganador en Bremen, en Bayern, goleador de una Euroliga UEFA, también participó del bronce en la Copa América 2015 con su selección. Su (poca) efectividad en Eliminatorias baja su popularidad, pero no impide su natural valoración. Un jugador con legado.

1) Paolo Guerrero: Desde aquella copa 2011, en la que Markarián lo alineó como delantero central tras las bajas de Farfán y Pizarro, Paolo no ha parado de mostrar goles con Perú. 5 en la copa 2011, 4 en la copa 2015, 1 en la copa 2016 y 3 en la copa 2019. En Eliminatorias a Rusia 2018 anotó 6 tantos y siempre con Perú debajo en el marcar, es decir, goles que servían para dar vuelta todo. En clubes no brilló en Europa, pero sí en Brasil, donde se dio un gran gusto: es campeón mundial de clubes, con gol suyo ante Chelsea. Por nivel, logros y huella, el mejor de todos.

ACLARACIÓN: Apellidos como Flores, Yotún, Cueva, etc, no están en la lista no por falta de nivel sino porque se encuentran aún en desarrollo de sus carreras. De hecho, ninguno de ellos completa 12 años de trayectoria. Los jugadores aún vigentes que aparecen (Farfán, Guerrero o Pizarro) sí tienen más de ese tiempo que hemos establecido como mínimo para su inclusión en el ránking.

