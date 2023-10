Nolberto Solano es una voz autorizada para hablar sobre el pasado, presente y futuro de la selección peruana. El ‘Maestrito’, soldado en innumerables batallas con la camiseta nacional, dio a conocer sus sensaciones sobre el encuentro que esta noche (7 p.m.) sostendrá la Bicolor ante Chile, en condición de visitante, en el estadio Monumental de Santiago, por la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Para Perú ha sido muy duro ganar en Chile, pero siempre hay una primera vez. Son once contra once y ambas selecciones tienen las mismas necesidades, así que no creo que sea un partido abierto. Cada uno aprovechará el mínimo error que cometa el rival”, declaró ‘Ñol’ en su calidad de embajador de Betsson.

Quien también habló sobre el partido fue el exdelantero chileno Iván Zamorano, quien considera que su selección es capaz de sacar un buen resultado ante Perú, pese a que no atraviesa su mejor momento.

“Chile debe ganar, será un partido cerrado y difícil, como todos los que se juegan contra Perú, pero tenemos la ventaja de jugar en casa. Chile tomará la iniciativa con Diego Valdés como articulador y mantendrá la presión sobre el equipo peruano. Será un resultado pequeño, con poca diferencia de goles”, indicó Zamorano, quien también es embajador de Betsson.

“Perú va a esperar a su rival en el medio campo y apostará por el contragolpe. Tienen muy buenos jugadores de la mitad del campo hacia arriba”, añadió.

Chile recibe a Perú esta noche (7 p.m. hora peruana) en el estadio Monumental de Santiago, escenario que tiene un aforo para 47 mil espectadores.

Perú y Chile ocupan la séptima y octava posición, respectivamente, con un punto cada uno en dos partidos disputados de las Eliminatorias para el Mundial 2026.