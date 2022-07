Tras varios días desde la confirmación sobre el alejamiento de Ricardo Gareca con la selección peruana, su ex asistente, Nolberto Solano, habló sobre el ‘Tigre’ y la próxima elección de un nuevo estratega para la Bicolor con miras a las Eliminatorias al Mundial del 2026.

Al ser consultado sobre la posibilidad de la llegada de un técnico peruano a la Videna, Solano indicó: “Yo creo que valorar en total. Uno va aprendiendo muchas cosas, somos muy ‘extranjeritis’ en general. Creo que ya es tiempo. Yo tengo una camada de nuestra generación que muchos son entrenadores y no tienen las mismas oportunidades”.

“Está Juan Reynoso, Roberto Mosquera, ‘Chemo’ y hay un montón que tienen mucha experiencia. Sería lindo, pero es un tema que la federación tendrá que tomar la decisión con el nuevo gerente deportivo”.

“Nos llenaría de mucho orgullo que algún peruano continúe todo esto para así también darnos un poco de peso a los técnicos peruanos para poder tener espacio en este fútbol”, añadió Solano luego de salir de la Videna.

Sin propuestas concretas

Con respecto a su futuro, Gareca indicó que por el momento no tiene ningún ofrecimiento. “Uno llama ofrecimiento real cuando es oficial, cuando se comunica un presidente conmigo o con el doctor Cupelli. Mientras yo no tenga algo oficial no lo puedo considerar. Por el momento no tengo nada”.

Gareca pasó a ser el técnico con más partidos en la historia de la selección peruana en noviembre de 2018, superando a nada menos que a Marcos Calderón (51). Antes ya había dejado atrás a Sergio Markarián (45), Juan Carlos Oblitas (39) y Didí (38).