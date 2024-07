Ya ha pasado algunos días de la eliminación de la selección peruana en fase de grupos de la Copa América, y la herida aún sigue abierta. Paolo Guerrero, delantero y capitán de la selección nacional, rompió su silencio y contó lo que vivieron desde adentro la eliminación en primera fase. Además, temas como lo de Renato Tapia y goles no anotados en este torneo.

“Estoy triste, apenado, con la situación de la Selección Peruana. No hemos anotado goles. Es la primera Copa América que juego y no anoto goles. Me llena de ansiedad y tristezas que otras selecciones hayan clasificado y nosotros no”, expresó Guerrero.

Posteriormente, opinó de cómo se siente con Jorge Fossati. “Nos sentimos muy a gusto con el profe. Tenemos su confianza, trabaja mucho, estamos conectados con el sistema que quiere. Me llena de frustración no anotar y no poder ganar. No me gusta perder ni empatar”.

Luego de la eliminación, habló sobre el sentir de sus compañeros en el vestuario.“Había mucha frustración y tristeza en mis compañeros tras el partido con Argentina. Traté de levantarlos en todo momento”.

“Trato de acomodarme a lo que el profesor me pida. Si el profesor quiere jugar de esa manera (sistema de juego), el jugador debe adaptarse”, agregó.

El capitán, también se refirió a la situación que vivió Tapia, antes de la Copa América. “No conversé con Renato Tapia. Espero que esté en la selección. Días después habló con nosotros y nos explicó su decisión”.