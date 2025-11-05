La selección peruana tiene otra ‘piel’. La marca adidas presentó oficialmente la nueva camiseta local de la Bicolor, un modelo que marca una nueva etapa. La firma alemana apostó por una construcción más técnica, ligera y ventilada, pensada para acompañar el ritmo y las exigencias del fútbol actual.

En cuanto a su diseño, la icónica franja roja presenta un cambio histórico: por primera vez deja de ser completamente recta para adoptar una ligera inclinación dinámica, símbolo de movimiento, evolución y modernidad. El tradicional rojo también evoluciona hacia un tono más intenso y oscuro, que mantiene la fuerza del emblema nacional. El escudo de la Federación Peruana de Fútbol se ubica en el centro del pecho, complementado por las tres franjas de adidas en color negro.

La prenda incorpora tejidos elásticos 3D con mapeo corporal, una tecnología que mejora el ajuste al movimiento natural del jugador y busca optimizar cada detalle para que los jugadores se sientan más cómodos y ligeros en el campo.

Este diseño ofrece mayor libertad en las zonas de mayor flexibilidad y soporte donde se necesita estabilidad, logrando un equilibrio entre comodidad y rendimiento. Por primera vez, la camiseta estará disponible en dos versiones: jugador e hincha.

En el aspecto tecnológico, la versión jugador integra la tecnología CLIMACOOL+, diseñada para ofrecer el máximo rendimiento al atleta, acelerando la absorción del sudor y manteniendo el cuerpo seco por más tiempo. Las tres franjas perforadas y las zonas de malla estratégicas potencian la ventilación, permitiendo una mejor circulación del aire y una sensación de frescura constante, incluso en partidos de alta intensidad. La versión hincha cuenta con la tecnología CLIMACOOL. Además, por primera vez, la camiseta en su versión jugador incorpora el sello distintivo “Authentic Licensed Product”, marcando un hito en la historia de la indumentaria nacional.

La nueva camiseta de la selección ya está disponible en adidas.pe/peru y en tiendas adidas a nivel nacional. Además, la colección se amplía con modelos para bebés y niños pequeños.