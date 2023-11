¡Ya está aquí! Oliver Sonne llegó, este sábado 11 de noviembre del 2023, a tierras peruanas para disputar los duelos de la selección peruana ante Bolivia y Venezuela por una nueva fecha doble de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El jugador que recientemente celebró sus 23 años, es titular indiscutible con Silkeborg IF que pelea por el liderato de la liga de Dinamarca, sin embargo, no vio ni un minuto de acción durante su primera convocatoria ante Chile ni Argentina.

Esta decisión causó mucho revuelo y críticas para Juan Reynoso, entrenador de la ‘blanquirroja’. A pesar de las dudas sobre si aceptaría otro llamado, el ‘vikingo de los Andes’ parece estar dispuesto a representar nuestros colores.

Recordemos que el ‘Cabezón’ había indicado que quería seguir contando con Sonne.

“Vamos a contar (Oliver) Sonne, me preguntó qué me hace falta, qué puedo mejorar, tiene poli funcionalidad. Hablamos en la previa ante Argentina, le explicamos por qué no iba a jugar, lo tomo muy bien el chico, es muy listo, juega con ambos perfiles”, mencionó Reynoso.