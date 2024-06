¿Qué es la disciplina para un futbolista? La respuesta puede variar dependiendo del jugador y Oliver Sonne tiene claro que es algo elemental para la carrera profesional de quien se dedica al fútbol. Esto dejó claro el defensor de la selección peruana en una reciente entrevista, al contestar al respecto. Su opinión en viral en redes sociales, donde la califican de ejemplar.

“Yo siempre he creído que no me pagan por lo que hago en el campo, sino por lo que hago fuera de él”, empezó diciendo para el programa Sin Cassette de ‘Denganche’.

“Yo jugaba fútbol así no me pagaran, yo siempre estaba en la cancha, entrenando, intentando mejorar, porque amo este deporte, pero me pagan por lo que hago fuera de las canchas. Por eso me pagan”, añadió.

El trabajo de un futbolista profesional es “es dormir temprano, tomar mucha agua, hacer todo, comer sano, no salir de fiesta, no salir a tomar”, aclaró Sonne. Claro que salgo divertirme con mis amigos, pero siempre sabiendo que debo levantarme temprano para entrenar. Estoy concentrado en eso. Por eso me pagan”, sentenció al respecto, dejandole un valioso mensaje a quienes se quieren dedicar al fútbol de manera profesional.