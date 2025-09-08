La selección peruana cerrará su participación en las Eliminatorias este martes ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima, pero no sería el último encuentro de Óscar Ibáñez al mando de la blanquirroja.

Según confesó el entrenador nacional, el mismo Agustín Lozano le habría solicitado que permanezca en el cargo a pocas semanas de amistosos internacionales ya pactados.

“El presidente (de la FPF) nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos”, dijo Ibáñez en conferencia de prensa este lunes.

“Le dijimos que sí, obviamente y el respaldo de los jugadores se ve en la cancha”, añadió.

Con la suerte echada, sin chances de pelear por un cupo al Mundial o un repechaje, Perú recibirá a la clasificada Paraguay en medio de un clima poco feliz en nuestro territorio.

La alineación que Ibáñez envíe al terreno de juego también es una incertidumbre, pues podría apostar por nuevos valores para darles rodaje internacional, aunque también serviría para que otros cierren un ciclo.

