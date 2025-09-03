El entrenador de la blanquirroja destacó las virtudes de elementos jóvenes que pueden jugar en más de una posición.
El entrenador de la blanquirroja destacó las virtudes de elementos jóvenes que pueden jugar en más de una posición.
Redacción EC

tomó las riendas de la selección peruana, tras los procesos de Juan Reynoso y Jorge Fossati y, desde entonces, se ha logrado sumar y recuperar de alguna manera el rumbo en las Elimiantorias.

Parte de este cambio radica en la apuesta por nuevos elementos que han surgido en los últimos meses y que destacan tanto a nivel local como internacional.

“Erick Noriega es un jugador polifuncional, que juega muy bien y con regularidad en los dos puestos (defensa y volante). Sin duda, es el tipo de jugador que cualquier entrenador quisiera tener, como también lo son César Inga y Matías Lazo. Son aspectos importantes y los consideramos muchísimo”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Queda claro que la aparición de estos jóvenes tiene que ver con su rendimiento en los clubes, y con la convicción y confianza que vienen teniendo cada uno de ellos. Esto se está dando de manera natural, nada forzado”, añadió.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

La Conmebol designó como juez central del partido al argentino Facundo Tello.

