Óscar Ibáñez tomó las riendas de la selección peruana, tras los procesos de Juan Reynoso y Jorge Fossati y, desde entonces, se ha logrado sumar y recuperar de alguna manera el rumbo en las Elimiantorias.
Parte de este cambio radica en la apuesta por nuevos elementos que han surgido en los últimos meses y que destacan tanto a nivel local como internacional.
“Erick Noriega es un jugador polifuncional, que juega muy bien y con regularidad en los dos puestos (defensa y volante). Sin duda, es el tipo de jugador que cualquier entrenador quisiera tener, como también lo son César Inga y Matías Lazo. Son aspectos importantes y los consideramos muchísimo”, dijo en declaraciones a la prensa.
“Queda claro que la aparición de estos jóvenes tiene que ver con su rendimiento en los clubes, y con la convicción y confianza que vienen teniendo cada uno de ellos. Esto se está dando de manera natural, nada forzado”, añadió.
Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.
La Conmebol designó como juez central del partido al argentino Facundo Tello.
